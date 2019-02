Bagni di Lucca



Nasce "Libramente Teatro", un nuovo ciclo di presentazioni di libri

mercoledì, 13 febbraio 2019, 10:18

Ai nastri di partenza un’importante novità nel panorama degli eventi culturali di Bagni di Lucca. Non ci sarà solo teatro nella cornice della stagione di prosa 2018/19 del Teatro Accademico, nasce infatti Libramente Teatro, un ciclo di presentazioni di libri, ad ingresso libero, in anteprima agli spettacoli serali della rassegna.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e Comune di Bagni di Lucca, in collaborazione con la Fondazione De Montaigne e la Rassegna Teatro Scuola di Bagni di Lucca.



Questo cartellone di eventi è stato progettato dell’Assessore alla Cultura Monica Melani e da Francesco Tomei, collaboratore per la promozione della stagione di prosa, che in sinergia hanno programmato una serie di appuntamenti nei quali verranno presentati volumi, sia di saggistica che di prosa, nei quali “libri”, “teatro” e “territorio” saranno le parole guida, la giusta chiave di lettura, per tutti coloro che vorranno scoprire alcune importanti e recenti novità editoriali assieme agli autori, critici e giornalisti. Sono stati scelti i lavori di autori locali che sono riusciti, tutti in maniera diversa e complementare, a illuminare e valorizzare da vari punti di vista il patrimonio artistico, culturale, letterario e sociale del nostro territorio anche fuori dai confini regionali.

Le presentazioni saranno sempre alle ore 17.30, presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, nei giorni della stagione di prosa del Teatro Accademico. Si parte martedì 26 febbraio con un volume che contiene nove saggi di storia dell’arte a cura degli studiosi Anna Maria Ducci e Stefano Martinelli. Edito dalla casa editrice PubliEd, Arte nella Valle del Serchio è una panoramica esaustiva sulla grande ricchezza culturale e artistica che caratterizza la Valle del Serchio, una lente d’ingrandimento anche sui capolavori architettonici, di scultura e pittura prodotti nel territorio del Comune di Bagni di Lucca. Il secondo appuntamento, venerdì 15 marzo, è all’insegna del romanzo. Verrà infatti presentato il romanzo Il duello, scritto dalla Professoressa Annalisa Del Carlo ed edito dalla casa editrice romana Il Seme bianco. L’autrice ha romanzato una vicenda di cronaca nera dell’Ottocento, realmente accaduta in una Bagni di Lucca alla moda, brulicante di viaggiatori, turisti appartenenti all’élite dell’aristocrazia europea. Sabato 30 marzo sarà la volta di una spy story scritta dal lucchese Enrico Lazzari. Dessì è la storia di una giovane affascinante fotografa francese e due amici antifascisti. Siamo sempre in una Bagni di Lucca del passato, nell’agosto 1936, in occasione di un importante Premio Letterario. L’autore, per la scrittura del romanzo, si è documentato presso i fondi della Biblioteca Betti. Libramente Teatro si chiuderà venerdì 5 aprile, con una presentazione che andrà ad introdurre la primavera del Teatro Accademico, tutta dedicata al binomio teatro e scuola, alle nuove generazioni di cittadini. L’insegnante Dalida Antonini, conosciuta docente della scuola primaria di Fornoli, ha infatti pubblicato Bravi, bravissimi, edito dalla casa editrice trentina Erickson Live, una serie di riflessioni e consigli pratici per sviluppare il rispetto delle regole nei bambini.