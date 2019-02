Bagni di Lucca



"Partecipazione e Sviluppo" premiata per l'impegno nell'inserimento lavorativo dei rifugiati

martedì, 26 febbraio 2019, 10:45

"UNHCR è lieta di comunicare che il Comitato d'assegnazione ha deciso di conferire il logo "Welcome. Working for refugee integration" per l'anno 2018 alla Associazione Partecipazione e Sviluppo, con sede in Bagni di Lucca (LU), come "riconoscimento del rilevante impegno dimostrato nella promozione di programmi specifici per l'inserimento lavorativo dei rifugiati".

Questa è la motivazione con la quale l'organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati ha conferito all'Associazione Partecipazione e Sviluppo la possibilità di usufruire del logo del progetto "Welcome. Working for refugee integration" dato il rilevante impegno nell'inserimento lavorativo dei rifugiati. Naturalmente il premio va condiviso con il Centro per l'impego della Valle del Serchio, il suo direttore, Giovanni Alberigi e con il dirigente Ivo Carrari dato che, ormai da anni, intercorre una collaborazione che ha favorito in più riprese l'inclusione lavorativa dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Dopo l'ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001-2015 e l'audizione informale presso la Commissione Esteri del Senato (dove si è parlato di Eritrea e degli scenari futuri della politica italiana nel Corno d'Africa), questo di UNHCR, è il terzo riconoscimento in pochi mesi per l'Associazione Partecipazione e Sviluppo segno di una grande vitalità e di una eccellente preparazione tecnica che, da sempre, contraddistingue l'attività dell'Associazione con i suoi soci, i volontari e i dipendenti tutti.

A questo proposito, il presidente, dottor Alessandro Ghionzoli, intende ringraziare tutti i collaboratori per gli importanti traguardi raggiunti e per i prossimi che, sicuramente, arriveranno.