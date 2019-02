Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Allerta meteo, nessun attacco personale sulla comunicazione"

domenica, 3 febbraio 2019, 10:41

Progetto Rinascimento, gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, controbatte al vice-sindaco Sebastiano Pacini sulla deficitaria comunicazione "online" durante l'allerta meteo.



"Ci dispiace - esordisce il gruppo - leggere che il vicesindaco Pacini se la prenda, come sempre, con i nostri comunicati, quasi una lesa maestà. Nessun attacco sul personale, ma un dato di fatto. Le comunicazioni dalle 23 del 1 febbraio sono riprese la mattina seguente intorno alle 8".



"Le critiche - spiega il gruppo - non devono essere sempre interpretate come negative, ma "costruttive". Riteniamo che questa allerta potesse essere gestita in altro modo; che il vice sia stato attivo dalle 4 del mattino ci contiamo, ma gli aggiornamenti che tanto millanta non ci sono stati se non ad alcuni privati. In caso contrario ci dica dove... E' su questo punto che noi ci vogliamo focalizzare. Non bisogna fare distinzioni quando si amministra tra amici e non! Siamo tutti cittadini e come tali dobbiamo essere tutti trattati al solito modo. I mezzi per tener più aggiornata la popolazione sono sempre più moderni ed efficaci e in caso di emergenza devono poter essere utilizzati, compreso "L'alert sistem" con l'invio dell'sms o chiamata in modo tale che molti cittadini del nostro comune non si sarebbero trovati ad arrivare a Ponte a Diana e poi tornare indietro e fare il giro della Controneria perché il Brennero era chiuso".



"Ci fa piacere - conclude - che subito dopo il nostro comunicato siano partite le comunicazioni ed i costanti aggiornamenti... La funzione di un'opposizione è di far notare le cose che non vanno, se ne faccia una ragione il vicesindaco. Ci auguriamo che questa allerta, fortunatamente non grave, sia stata da lezione per una gestione più presente in un futuro, augurandoci che non ce ne siano altre".