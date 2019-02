Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Allerta meteo, scarsa comunicazione da parte dell'amministrazione"

sabato, 2 febbraio 2019, 11:02

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento, critica l'amministrazione comunale per la comunicazione "social" tenuta durante l'allerta meteo.



"Mentre le amministrazioni di comuni limitrofi si sono prodigate tutte la notte nell'informare i propri cittadini, anche tramite social, per evitare disagi e possibili danni a cose e persone - attaccano i consiglieri del gruppo -, l'amministrazione di Bagni di Lucca ha chiuso le comunicazioni social quando non erano nemmeno le 23".



"Fortunatamente - incalza -, e l'ironia è quasi deprimente, poco prima aveva contattato telefonicamente gli abitanti avvertendo che oggi le scuole sarebbero state chiuse. Peccato che di sabato nessuna scuola è aperta sul nostro territorio! Ma lo sanno che comune amministrano?"



"Tornando ai social - continua il gruppo - anche stamani silenzio fino a quasi le 8 del mattino. L'unico segno di vita documentato da parte degli amministratori è venuto dal vice sindaco Pacini che nella notte ha inoltrato una nota vocale limitata ad una ristretta cerchia di selezionate persone mettendole in guardia su alcuni rischi di chiusura strade".



"Altro che cittadini di serie A e B - conclude -, qui siamo alla serie A ed alla serie Z! I cittadini hanno bisogno di informazioni e fatti, soprattutto nelle emergenze".