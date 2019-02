Bagni di Lucca



Teatro e solidarietà all'Accademico con il “Biglietto Sospeso”

giovedì, 21 febbraio 2019, 16:44

Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e comune di Bagni di Lucca insieme per un’iniziativa di teatro e solidarietà. I cittadini che frequentano il Teatro Accademico, potranno decidere di regalare una serata a teatro condividendo il piacere dello spettacolo dal vivo con chi vive un momento di difficoltà.



“Biglietto sospeso”, una delle iniziative promosse da FTS onlus per celebrare i prossimi trent’anni del circuito, richiama la tradizione del caffè di Napoli: i singoli spettatori, le associazioni, le aziende potranno acquistare uno o più biglietti da regalare a coloro che non possono permetterselo. Sul territorio di Bagni di Lucca, l’Assessore alla Cultura Monica Melani ha voluto e sostenuto il progetto. I biglietti regalati saranno consegnati a quelle realtà conosciute per il loro operato in ambito sociale e umanitario: l’Associazione Auser Filo d’Argento Val di Serchio e la Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà e Sviluppo.

Auser Filo d’Argento Val di Serchio è un’associazione che da molti anni rinnova il suo impegno nel segno del rispetto dei principi di equità sociale, di rispetto e di valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti e sviluppo delle opportunità e dei beni comuni, ed è capofila del progetto “Rete di solidarietà alimentare”, che aiuta le persone bisognose per i generi alimentari di prima necessità.

Solidarietà e Sviluppo è una Cooperativa Sociale onlus che dal 2017 gestisce numerosi CAS nella provincia di Lucca, offrendo ai richiedenti asilo molti servizi di integrazione come: mediazione linguistica-culturale, supporto ai servizi legali e sanitari, collaborazione con le ASL territoriali per supporti psicologici e psichiatrici, orientamento professionale mediante collaborazione con centri per l’impiego locali e iniziative d’inclusione sociale.

Inoltre, L'Associazione Partecipazione e Sviluppo, conosciuta sul territorio per numerose attività di assistenza sociale e sanitaria a favore di persone in particolari difficoltà materiali, psicologiche e sociali (donne, minori, anziani, ex-detenuti o detenuti in affidamento, portatori di handicap, migranti), ha riconosciuto il valore di questa iniziativa e ha deciso di investire fondi per mettere in moto “Biglietto sospeso”, che partirà con i prossimi spettacoli in programma nella stagione di prosa del Teatro Accademico di Bagni di Lucca.