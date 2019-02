Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca chiede l’intitolazione di una strada ai martiri delle foibe

domenica, 10 febbraio 2019, 17:51

Anche il gruppo Un futuro per Bagni di Lucca ha voluto celebrare la ricorrenza del 10 febbraio, la “Giornata del Ricordo”. Per l’occasione è stata listata a lutto la bandiera della sede del proprio comitato ma le iniziative per ricordare e non dimenticare la tragedia delle foibe non si fermano qua. Il gruppo ha infatti annunciato che, per permettere una commemorazione degna e un ricordo giusto, chiederà, tramite una mozione in consiglio, l'intitolazione di una strada o una piazza ai martiri delle foibe. “Perché non debbano esserci mai più Norma Cossetto”.