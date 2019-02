Un futuro per Bagni di Lucca lancia una petizione contro la riapertura dell’impianto di Tana Termini

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 13 febbraio 2019, 10:18

Ai nastri di partenza un’importante novità nel panorama degli eventi culturali di Bagni di Lucca. Non ci sarà solo teatro nella cornice della stagione di prosa 2018/19 del Teatro Accademico, nasce infatti Libramente Teatro, un ciclo di presentazioni di libri, ad ingresso libero, in anteprima agli spettacoli serali della rassegna

lunedì, 11 febbraio 2019, 12:03

I militari del gruppo forestale hanno segnalato all’autorità giudiziaria l’amministratore di una ditta che eseguiva il taglio boschivo in alcuni terreni nel comune di Bagni di Lucca, in mancanza della prescritta autorizzazione da parte dell’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio, elevandogli sanzioni amministrative per diverse centinaia di euro

domenica, 10 febbraio 2019, 17:51

Il gruppo ha annunciato che, per permettere una commemorazione degna e un ricordo giusto, chiederà, tramite una mozione in consiglio, l'intitolazione di una strada o una piazza ai martiri delle foibe

lunedì, 4 febbraio 2019, 17:35

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti interviene a margine del sopralluogo effettuato questa mattina, su sua richiesta, all’ex impianto di compostaggio di Tana Termini da parte della commissione speciale d’inchiesta su discariche sotto sequestro e ciclo rifiuti in Toscana

domenica, 3 febbraio 2019, 10:41

Progetto Rinascimento, gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, controbatte al vice-sindaco Sebastiano Pacini sulla deficitaria comunicazione "online" durante l'allerta meteo

sabato, 2 febbraio 2019, 11:02

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento, critica l'amministrazione comunale per la comunicazione "social" tenuta durante l'allerta meteo