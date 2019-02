Viabilità, due importanti finanziamenti a Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 28 febbraio 2019, 11:18

Lunedì 11 marzo alle 21, nella sala parrocchiale di Fornoli, si terrà un incontro fra la popolazione e l'amministrazione comunale al quale parteciperanno anche funzionari e tecnici dell'azienda ASL 2. L'obiettivo dell'incontro è quello di fare chiarezza in merito alla costruzione del nuovo centro socio sanitario in via De Gasperi a...

mercoledì, 27 febbraio 2019, 14:20

L'amministrazione comunale, attraverso l'assessore Pacini e il consigliere Barsellotti, sta lavorando a un progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Fornoli

martedì, 26 febbraio 2019, 19:02

E' stato finalmente circoscritto l'incendio boschivo scoppiato a Scesta, nel comune di Bagni di Lucca, che ha visto impegnati gli operai dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, due elicotteri e ben tre Canadair. Si parla di un'area di circa 200 ettari

martedì, 26 febbraio 2019, 10:45

L'organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati ha conferito all'Associazione Partecipazione e Sviluppo di Bagni di Lucca la possibilità di usufruire del logo del progetto "Welcome. Working for refugee integration" dato il rilevante impegno nell'inserimento lavorativo dei rifugiati

lunedì, 25 febbraio 2019, 15:14

E’ accaduto sabato mattina, quando una pattuglia del distaccamento di Bagni di Lucca ha incrociato il mezzo in località S. Donato, fermandolo per un controllo. L’autista, un 48enne originario della Serbia, aveva caricato carta a Porcari per portarla a Belgrado ed era sicuro di non essere scoperto, ma gli è...

lunedì, 25 febbraio 2019, 14:08

Anche le farmacie comunali di Lucca, Bagni di Lucca e Capannori entrano a far parte di un sistema diffuso di farmacie formate all’accoglienza consapevole delle persone con autismo e delle loro famiglie