Vitiello: "Tana Termini, le esperienze innovative messe a punto nel depuratore di Viareggio"

domenica, 17 febbraio 2019, 12:01

L'ingegner Giuseppe Vitiello, ex amministratore unico di Base srl, interviene in merito alle esperienze innovative messe a punto nel depuratore di Viareggio dopo il convegno del 15 febbraio, tenutosi a Firenze, dal titolo “Bioeconomia: Un nuovo modello di economia circolare”. Il convegno ruotava intorno all’esperienza di Viareggio, ed in particolare attorno al progetto di utilizzo della codigestione anaerobica Fanghi-Forsu presso il depuratore di Viareggio.

"Purtroppo - esordisce - ho avuto notizia di tale convegno solo poco prima della data in cui si è svolto, per cui ho potuto seguire solo i lavori della sessione pomeridiana, e quindi non ho avuto modo di ascoltare gli interventi della mattina, tra i quali quello del sindaco Del Ghingaro. Gli interventi pomeridiani hanno ribadito la validità di un progetto che avevo avviato nel 2001, allorquando decidemmo di recuperare i digestori realizzati ma mai messi in funzione e pertanto abbandonati presenti nell’area del depuratore di Viareggio".

"Rammarica - incalza Vitiello - dover constatare che ci son voluti ben 18 anni per arrivare a conclusioni che noi già conoscevamo nel 2003 e che avevo presentato in convegni nazionali (XIV conferenza internazionale H2O ottobre 2005 a Palermo, convegno Regione Toscana “Nuove Tecnologie per la gestione dei rifiuti in sicurezza ambientale e sanitaria” svoltosi a Firenze il 19/2/2008). Questo interessante progetto fu purtroppo osteggiato per molti anni a tutti i livelli (comunale, provinciale e regionale). L’ingegner Alessia Scappini, quando svolgeva la funzione di amministratore delegato della SEA, intuì l’importanza del progetto e fu grazie al suo impegno che oggi si è arrivati ad un nuovo importante riconoscimento in sede regionale".



"Mentre però il progetto di Viareggio stagnava - spiega -, ho potuto continuare ad approfondire gli aspetti tecnici, applicandolo in altre realtà, anche correggendo anche alcune impostazioni errate che lo caratterizzavano fin dall’inizio. A seguito di tali approfondimenti ho potuto ottenere un brevetto nazionale (n. 0001412246 del 27 novembre 2014 dal titolo: procedimento di produzione di biogas e di gas di sintesi), e sulla base di tale brevetto ho realizzato un innovativo impianto in Puglia. Oggi tali esperienze sono state convogliate in una startup innovativa, ARGECO Tecnologie Eco Appropriate, con sede in Camaiore".

"Nel recente convegno di Firenze - dichiara Vitiello - si è auspicato di replicare il progetto di Viareggio anche in altri impianti regionali, sia per sopperire alla carenza di impianti di trattamento della frazione umida che aumenta grazie alle raccolte differenziate sia per migliorare l’aspetto energetico dei processi, grazie al biometano che si può ottenere. Quindi, si è posta particolare attenzione sui risultati di sperimentazioni agronomiche che hanno consentito di testare la possibilità di miscelare i fanghi digeriti (digestato) con compost ottenuto da scarti organici o da verde e potature. Durante il convegno, infine, si sono illustrate delle linee guida che si propone di adottare nell’ipotesi di replicare il progetto. Tali linee guida ipotizzano di affiancare ai digestori esistenti una apposita linea di pretrattamento dei rifiuti organici. E’ proprio questo uno dei punti deboli del progetto iniziale che ho potuto superare con la mia esperienza e con una soluzione inserita nel mio brevetto. Le linee guida prospettate infatti prefigurano, in sostanza, di trasformare un digestore di un depuratore in un nuovo impianto di rifiuti. Ciò di fatto mette in competizione questi digestori con gli impianti di compostaggio già esistenti, che attualmente garantiscono la maggior parte del trattamento dei rifiuti organici. Senza peraltro arrivare a valorizzare energeticamente ( attraverso il biometano) i rifiuti conferiti in tali impianti di compostaggio".

"Lo scarto prodotto nel pretrattamento del digestore - sottolinea - (quantificato anche pari fino al 30 per cento del materiale in ingresso) finisce per essere smaltito come rifiuto senza poter invece essere recuperato ad usi agronomici, pur essendo di fatto costituito da materiale organico che pur non utile alla digestione è sempre trasformabile in compost. La soluzione che ho quindi proposto è quella di inserire questi pretrattamenti negli impianti di compostaggio esistenti, prevedendo una separazione meccanica della frazione liquida da inviare al digestore dei depuratori da quella solida da lavorare nell’impianto stesso di compostaggio. Sappiamo infatti che una delle principali cause dei cattivi odori emessi da questi impianti (basti ricordare l’impianto di Pioppogatto) è dovuta proprio alla presenza di questi liquidi che contengono una componente volatile putrescibile che, se non correttamente ossidata, avvia processi fermentativi ed emette le sostanze che determinano tali cattivi odori. La validità di questo procedimento, ottenuto utilizzando un macchinario brevettato, è già stata dimostrata con prove sperimentali anche in Toscana sia a Pioppogatto che nell’impianto di compostaggio di Piteglio, prima che venisse chiuso nel luglio 2017.

"Inoltre - continua -, le dimensioni della sostanza solida contenuta nel liquido estratto (dimensioni che non superano i 2 mm.) garantiscono, come è stato anche affermato durante il convegno di Firenze, l’ottima condizione per il processo anaerobico applicato nei digestori. Questa impostazione innovativa rispetto alle linee guida illustrate durante il convegno di Firenze è già nota a diverse amministrazioni regionali e alcune regioni la stanno inserendo nei propri documenti di programmazione. Chiunque fosse interessato può prendere visione di questa impostazione e dei benefici tecnici al seguente indirizzo:http://argeco.systems/onewebmedia/relazione%20processo%20innovativo.pdf.

"Purtroppo - specifica l'ingegnere - sono consapevole della difficoltà di lavorare in Toscana; il convegno di Firenze ha dimostrato come si siano persi oltre 15 anni a Viareggio per colpa di scelte politiche e programmatiche rilevatesi poi errate. In questi 15 anni i cittadini di Viareggio avrebbero risparmiato risorse economiche; si sarebbe potuto evitare di dissolvere e disperdere un’esperienza progettuale che si era consolidata attorno a questi progetti innovativi (basti pensare all’esperienza di SEAPROGETTI, la società di ingegneria che avevamo costituito proprio per questi progetti innovativi, o il Consorzio Stabile Viareggio nato per realizzare queste nuove soluzioni impiantistiche). Si potrebbe evitare di continuare a commettere questi errori; oggi, oltre al depuratore di Viareggio, è in ballo il futuro dell’impianto di Pioppogatto. Applicando in quest’impianto il processo di pretrattamento ARGECO si eliminerebbe immediatamente l’emissione di cattivi odori e si potrebbe incrementare rapidamente la produzione di biometano ottenuto dal depuratore di Viareggio. Un’operazione che, a lume di naso, porterebbe ad una economia di circa 3 milioni l’anno nei costi di gestione attuali di Pioppogatto. Tra l’altro creando nuova occupazione e facendo crescere una startup innovativa della Versilia".

"Naturalmente - conclude - sono consapevole che difficilmente succederà questo; si cercherà di favorire le solite grandi strategie toscane, si cercherà di dare spazio ai soliti mega progetti inutili e costosi, proposte dalle solite aziende nazionali, si cercherà di costruire l’ennesima cappa per oscurare la gestione e per indirizzare i ricavi ai soliti mega carrozzoni pubblici costruiti intanto in Toscana. Insomma, come sempre, mentre altre realtà italiane beneficeranno delle ricerche e delle soluzioni nate a Viareggio, la comunità locale continuerà a subire i danni delle solite miopi scelte politiche che finiranno per favorire i soliti interessi consolidati. Spero vivamente di essere smentito, ora e non, come purtroppo è già successo, dopo 15 anni".