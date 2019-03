Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca si ricorda la figura di Paolina Borghese Bonaparte

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:13

Sabato 9 marzo alle 17,30 presso la Biblioteca Comunale di Bagni di Lucca (ex chiesa inglese) si ricorderà Paolina Borghese Bonaparte, certamente fra le più illustri e più incantevoli ospiti delle Terme di Bagni di Lucca, che fu leggendario esempio di bellezza e di gioia di vivere.



La Giornata è stata organizzata dalla Fondazione Michel de Montaigne in stretta collaborazione con il Lions Club Garfagnana e con l'Accademia della Cucina Italiana Delegazione Garfagnana- Val di Serchio, che per la prima volta uniscono le loro forze per dar vita ad un Evento di grande spessore culturale.



La giornata si presenta assai nutrita e stimolante. Sarà infatti proiettato il cortometraggio Venere Vincitrice realizzato dalla scuola di cinema di Prato per la regia di Massimo Smuraglia. La narrazione si focalizza su un breve periodo della vita di Paolina Bonaparte nel 1815.



Seguirà un contributo di Bruno Micheletti sui più significativi interventi di Elisa Baciocchi sul territorio lucchese e specie a Bagni di Lucca.



Marcello Cherubini racconterà dei soggiorni di Paolina Bonaparte ai bagni lucchesi. L'Omaggio a Paolina sarà coordinato da Tiziana Criscuoli che lo ha proposto e vedrà anche l'intervento della storica dell'arte Maria Rodighiero che parlerà della Venere Vincitrice, famosa opera scultorea di Antonio Canova. Renata Frediani, antiquaria e collezionista, delineerà, infine, le caratteristiche essenziali del cosiddetto stile impero. Sarà presente anche una rappresentanza della Petite Armée di Portoferraio che si farà ammirare per i preziosi costumi d’epoca.



A seguire presso il vicino Ristorante Circolo dei Forestieri, si svolgerà una cena riservata ai Soci che proporrà, in un contesto di squisita eleganza, un menu legato strettamente ai gusti della “cucina napoleonica”.



Un appuntamento quindi ad ampio respiro storico.