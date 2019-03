Al Casino di Ponte a Serraglio inaugura "Omaggio alla donna"

Altri articoli in Bagni di Lucca

domenica, 3 marzo 2019, 21:34

I consiglieri di minoranza del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, intervengono dopo il sopralluogo sulla Strada Ducale Maria Luisa di Borbone - Strada Provinciale 56 che tocca i comuni di Bagni di Lucca, nel tratto finale, e Coreglia, nel tratto iniziale

sabato, 2 marzo 2019, 16:04

Ha ripreso a bruciare oggi il bosco sopra Granaia, in località Monte Uccelliera, a Bagni di Lucca. Sul posto si sono recati i tecnici dell'Unione dei Comuni della Mediavalle e due elicotteri regionali che solo nel tardo pomeriggio sono riusciti a bonificare l'area

venerdì, 1 marzo 2019, 10:58

Nuovo incendio scoppiato tra Granaia e il confine con Pian di Novello, sempre nel comune di Bagni di Lucca. Stamattina due elicotteri regionali, unitamente alle squadre dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, sono intervenuti, ma, a causa della nebbia, hanno dovuto interrompere le operazioni. Previsto per domani un nuovo sopralluogo

venerdì, 1 marzo 2019, 10:04

Mercoledì 27 e giovedì 28 marzo si sono tenuti due incontri pubblici rispettivamente a Pieve di Controne e a Gombereto alla presenza del sindaco Michelini, del consigliere delegato all'ambiente Bianchi e dell'amministratore unico della società Base srl, ingegner Tocchini, incaricata della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale

giovedì, 28 febbraio 2019, 13:22

Altri due importanti finanziamenti sono arrivati sul territorio di Bagni di Lucca: la Regione Toscana, grazie al Documento operativo per la difesa del suolo 2019, ha finanziato due progetti che il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini ha presentato e che riguardano la sistemazione dei dissesti lungo la...

giovedì, 28 febbraio 2019, 11:18

Lunedì 11 marzo alle 21, nella sala parrocchiale di Fornoli, si terrà un incontro fra la popolazione e l'amministrazione comunale al quale parteciperanno anche funzionari e tecnici dell'azienda ASL 2. L'obiettivo dell'incontro è quello di fare chiarezza in merito alla costruzione del nuovo centro socio sanitario in via De Gasperi a...