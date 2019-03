Bagni di Lucca



Ancora fiamme sopra Granaia, bonificata l'area

sabato, 2 marzo 2019, 16:04

di andrea cosimini

Non sono bastate le operazioni di ieri. Oggi, purtroppo, le fiamme hanno ripreso ad ardere una zona boschiva in località Monte Uccelliera, nel comune di Bagni di Lucca, poco sopra Granaia, dove ieri era scoppiato un incendio che aveva richiesto l'immediato intervento dei tecnici dell'Unione dei Comuni della Mediavalle e di due elicotteri regionali.



"Il fuoco è ripartito intorno alle 13 - commenta il vice-sindaco Sebastiano Pacini -. Oggi ho avvisato nuovamente l'Unione dei Comuni che si è subito riattivata per le azioni di spegnimento. Le operazioni si sono concluse solo adesso. Purtroppo la sospensione dell'intervento ieri sera, a causa dell'innalzamento della nebbia, è stata la causa, ovviamente non voluta da nessuno, del riaccendersi delle fiamme".



"La zona - conclude Pacini - è stata però bonificata. Gli elicotteri hanno lanciato addirittura più acqua della norma proprio per sperare di non doverci tornare".