Bagni di Lucca



Ancora un incendio a Bagni di Lucca: fiamme a Granaia, due squadre in azione

venerdì, 1 marzo 2019, 10:58

di simone pierotti

Sembra non esserci pace per il territorio di Bagni di Lucca. Domati e sotto controllo gli incendi dei giorni passati, durante l’ultima notte è scattato un nuovo allarme per un incendio in località Granaia, al confine con il comune di Pian di Novello. Proprio da quest’area sembrano essere provenute le fiamme. Si tratta di una zona di confine e molto impervia, cosa che rende l’intervento molto difficoltoso. Sono sul posto due squadre dell’Unione dei Comuni della Mediavalle trasportate con elicottero.

Ci conferma che al momento è attivo soltanto questo fronte l’assessore Sebastiano Pacini: “Pensavamo che l’allarme fosse terminato ieri ma oggi siamo alle prese con un nuovo incendio, al confine con il comune di Pian di Novello. Non è un intervento semplice perché la zona è molto in alto e impervia, ci sarà molto lavoro per i tecnici”. Intanto è segnalato un altro incendio a Palagnana ma in questo caso è stato praticamente domato.

Notizia in aggiornamento