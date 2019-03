Bagni di Lucca



Fiamme a Granaia, la nebbia ostacola le operazioni di bonifica

venerdì, 1 marzo 2019, 10:58

di simone pierotti - andrea cosimini

Sembra non esserci pace per il territorio di Bagni di Lucca. Domati e sotto controllo gli incendi dei giorni passati, durante l’ultima notte è scattato un nuovo allarme per un incendio in località Granaia, al confine con il comune di Pian di Novello. Proprio da quest’area sembrano essere provenute le fiamme. Si tratta di una zona di confine e molto impervia, cosa che rende l’intervento molto difficoltoso. Sono sul posto due squadre dell’Unione dei Comuni della Mediavalle trasportate con elicottero.

Ci conferma che al momento è attivo soltanto questo fronte l’assessore Sebastiano Pacini: “Pensavamo che l’allarme fosse terminato ieri ma oggi siamo alle prese con un nuovo incendio, al confine con il comune di Pian di Novello. Non è un intervento semplice perché la zona è molto in alto e impervia, ci sarà molto lavoro per i tecnici”. Intanto è segnalato un altro incendio a Palagnana ma in questo caso è stato praticamente domato.



Aggiornamento ore 18.52: Il vice-sindaco Pacini fa il punto della situazione: "Stamattina - afferma - sono intervenuti due elicotteri: uno dei due, nel primo pomeriggio, se ne è andato; l'altro, finché c'è stata la possibilità, ha invece continuato con le operazioni di spegnimento. Nel pomeriggio, però, si è alzata la nebbia e, per problemi di visibilità, anche il secondo elicottero ha dovuto abbandonare le operazioni. Adesso l'area è coperta da un'intensa foschia ed è difficile valutare per bene la situazione. Quando l'ultimo elicottero ha dovuto interrompere le operazioni di bonifica l'incendio risultava comunque spento. Domattina, però, i tecnici torneranno sul posto per un sopralluogo perché c'è il rischio di una possibile ripresa".



"Ancora è presto per fare una stima esatta degli ettari bruciati - continua l'assessore -. Si tratta comunque di un'area completamente boschiva senza, quindi, pericolo per le case. Ignote le cause. Certo è che quest'anno, nella nostra valle, si sono verificati numerosi incendi come, forse, era anni che non di verificavano. A tal proposito mi sento di spendere due parole di ringraziamento, in particolar modo, per l'Unione dei Comuni che, nonostante il personale contenuto, ha dovuto fare uno sforzo notevole, e la regione Toscana".



Dalla protezione civile dell'Unione dei Comuni della Mediavalle intanto confermano: "A causa delle condizioni meteo abbiamo potuto operare soltanto fino alle 13. Poi la nebbia ha ostacolato le operazioni. Stamani si sono attivati due elicotteri regionali, uno da Firenze e uno da Lucca. Domattina, sperando che la visibilità migliori, faremo un sopralluogo e valuteremo il da farsi. La zona non è raggiungibile da terra, ma solo tramite elicottero, quindi domani sarà possibile riavvicinarci all'area dell'incendio".

Notizia in aggiornamento