Bagni di Lucca



Raccolta rifiuti, due incontri pubblici sul passaggio al "porta a porta"

venerdì, 1 marzo 2019, 10:04

Mercoledì 27 e giovedì 28 marzo si sono tenuti due incontri pubblici rispettivamente a Pieve di Controne e a Gombereto alla presenza del sindaco Michelini, del consigliere delegato all'ambiente Bianchi e dell'amministratore unico della società Base srl, ingegner Tocchini, incaricata della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.



Entrambi gli incontri sono stati propedeutici al passaggio del servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema “porta a porta” ovvero con il periodico ritiro presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa, per le frazioni di Gombereto, Guzzano, Longoio, Pieve di Controne, San Gemignano e Vetteglia.



In tal modo il numero di utenze servite con il sistema “porta a porta” passerà progressivamente dall'attuale 58 per cento al 70 per cento con conseguente incremento della percentuale di raccolta attualmente pari al 74 per cento. Tale incremento avrà come conseguenza economica una riduzione del costo del servizio e quindi una minore tassazione per i cittadini.



Contestualmente all'avvio del sistema, previsto nel corrente mese di marzo, verranno rimosse dalle strade di tutte e sei le frazioni interessate i bidoni che costituivano le cosiddette oasi ecologiche che oltre a problemi di carattere igenico – sanitario non fornivano una bella immagine.



Ovviamente i risultati saranno tanto migliori quanto più alta sarà la coscienza civica dei cittadini ovvero la loro volontà di collaborare per migliorare l'ambiente e garantire migliori condizioni di vita alle future generazioni.