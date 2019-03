Bagni di Lucca



Tennis Club, arriva il finanziamento dalla regione

venerdì, 22 marzo 2019, 11:29

Il 28 giugno l'amministrazione comunale guidata da Paolo Michelini, nella persona dell'assessore ai lavori pubblici Sebastiano Pacini, ha presentato un progetto per il bando regionale "Sostegno ad interventi in ambito di impiantistica sportiva" in cofinanziamento al 50 per cento. Il progetto presentato riguarda il Tennis Mirafiori.

"Il nostro progetto - spiega l'assessore Pacini - è stato cofinanziato per la cifra che avevamo richiesto, ovvero 45 mila 346 euro. Questo è un finanziamento molto importante, specialmente dopo l'incendio che è avvenuto nella struttura sportiva: la volontà della giunta comunale è quella di far ripartire al più presto questa importante struttura sportiva".

"Ringraziamo la Regione Toscana - conclude l'assessore -, nella persona dell'assessore Saccardi per questo finanziamento e i tecnici comunali che hanno lavorato al progetto".