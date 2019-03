Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "La strada delle promesse non mantenute"

domenica, 3 marzo 2019, 21:34

"La strada delle promesse. Non mantenute però." Così denunciano i consiglieri di minoranza del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, che nella giornata di venerdì, hanno effettuato, con la tenace Anna Togneri, un sopralluogo sulla Strada Ducale Maria Luisa di Borbone - Strada Provinciale 56 che tocca i comuni di Bagni di Lucca, nel tratto finale, e Coreglia, nel tratto iniziale.



"Ringraziamo Anna per la tenacia che dimostra, per l'attaccamento ai territori - esordiscono i due consiglieri -. Una tenacia tradita da promesse non mantenute. Era infatti il 26 gennaio 2018, presente anche il consigliere Gemignani, quando, presso i locali del comune di Ghivizzano, tra la partecipazione di molte persone e autorità, quali il presidente della provincia, Luca Menesini, lo stesso prendeva solennemente l'impegno, e, annunciando di "averci messo la faccia", prometteva, oltre a sfalci (fatti), asfalti (non fatti). Mesi dopo, il 23 ottobre, un'altra rappresentanza di cittadini, veniva ricevuta in provincia, alla presenza del presidente e di tecnici, dove anche lì si prendevano impegni scritti, in buona parte disattesi".



"Crediamo che le istituzioni competenti, provincia in primis, dovrebbero portare più rispetto per dei cittadini che fanno tanto per il loro territorio - attaccano Lucchesi e Gemignani -. Si è infatti costituito un comitato chiamato "Comitato dei cittadini della strada ducale"; comitato che ogni anno organizza una manifestazione storica e con prodotti tipici, verso giugno; inoltre quest'anno ricorre il duecentennale dalla data di inizio lavori per la costruzione della strada. Il comitato aveva previsto una manifestazione il 21 luglio, che rischia di saltare proprio per lo stato vergognoso in cui si trova la strada nel suo complesso, tra frane, manto, chiaviche, zanelle. Una vergogna".



"In questo tratto di strada - concludono - si trova il bivio per Tereglio e Orrido di Botri, la nostra importantissima Oasi Naturale, oltre attività pubbliche quali i rifugi il Mercatello e Casentini e il ristorante "Il nido dell'aquila". Ma, cosa importante, anche una decina di abitanti stabili e una 40 di abitazioni, tra abitate e di villeggiatura. Chiediamo che dalle parole si passi ai fatti. Noi vigileremo. Anche il nostro consigliere provinciale di Forza Italia, Maurizio Marchetti, si è interessato alla questione, e presenterà una interrogazione al presidente Menesini."