Violenza su minore, condannato il parroco ai domiciliari a Fabbriche di Casabasciana

martedì, 5 marzo 2019, 23:42

Condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione don Paolo Glaentzer, il parroco 70enne, arrestato per violenza sessuale aggravata, nel luglio dello scorso anno, dopo essere stato sorpreso, da un passante, appartato in auto in un parcheggio vicino a un supermercato, in un comune della periferia fiorentina, in compagnia di una bimba di appena 10 anni.



Questa la sentenza - come riportato dai maggiori siti di informazione - al termine del giudizio, con rito abbreviato, svoltosi davanti al gup di Prato che ha stabilito anche un risarcimento di 50 mila euro per la minorenne. La procura aveva chiesto una condanna a cinque anni di reclusione.



Glaentzer, ex parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia di Calenzano, si trovava agli arresti domiciliari proprio nel comune di Bagni di Lucca, e più precisamente nella frazione di Fabbriche di Casabasciana, dove, pochi giorni dopo il suo arrivo, erano apparsi alcuni striscioni di protesta ed era partita una raccolta firme online da parte dei cittadini per la richiesta di affidamento in carcere del parroco.