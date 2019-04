Bagni di Lucca



Lenzarini: "Giardini pubblici, aggiudicato finanziamento per la riqualificazione"

venerdì, 12 aprile 2019, 11:11

L'assessore Francesca Lenzarini del comune di Bagni di Lucca interviene in merito alla riqualificazione del parco Contessa Casalini dopo l'interpellanza presentata dal gruppo "Progetto Rinascimento".

"Come già detto in sede di consiglio comunale il 22 marzo scorso durante la discussione del Documento Unico di Programmazione - esordisce -, avevamo presentato un progetto per il bando promosso dalla Regione Toscana per la concessione di contributi a sostegno di investimenti destinati a riqualificare le aree di pertinenza dei centri commerciali naturali, e il comune di Bagni di Lucca si è aggiuducato un cofinanziamento dell’importo di 20 mila euro circa (pari all’80 per cento del totale) per la riqualificazione del Parco Contessa Casalini del capoluogo".



"Il progetto - spiega - prevede la sostituzione dei corpi illuminanti e dei faretti a terra del parco, la fornitura di nuovi giochi e cestini, non che il ripristino e la manutenzione di panchine e impianto di irrigazione. La possibilità di ricevere un contributo per poter rinnovare anche solo una piccola zona del paese, per comuni piccoli come il nostro la cui forza è il turismo, ha un’importanza fondamentale. Già lo scorso anno infatti nel medesimo parco sono stati sostituiti alcuni giochi. Riuscire a riqualificare il parco sistemando illuminazione e giochi speriamo possa avere un impatto più che positivo su turisti e residenti che ogni giorno vivono il parco con i propri bambini. Per quanto riguarda le tempistiche ancora non sono certe, sicuro è che i lavori devono concludersi entro maggio 2020".



"Se durante il consiglio avessero prestato attenzione - conclude - i consiglieri di minoranza Betti e Mariani si sarebbero risparmiati di presentare l'interpellanza".