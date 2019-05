Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa

martedì, 7 maggio 2019, 19:22

L’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa, proprio in occasione del giorno della nascita del fondatore Henry Dunant.



"Siamo fieri - dichiara la Croce Rossa di Bagni di Lucca - del fatto che la sua “chimera” si sia pienamente concretizzata nel lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente i volontari del più grande network umanitario del mondo: il nostro! La giornata, infatti, è un’occasione speciale in cui in tutto il mondo 14 milioni di volontari, di cui oltre 160 mila in Italia, sotto un unico Emblema, testimoniano a tutto il pianeta che i Sette Principi su cui la nostra Organizzazione si basa, sono più attuali che mai. È importante celebrare il lavoro degli operatori presenti nelle tante aree di crisi e di conflitto, nei luoghi dove avvengono i disastri naturali, nelle grandi emergenze ma, soprattutto, nelle vulnerabilità quotidiane che non fanno notizia".



"Obiettivo della Giornata - spiega - è quello di avvicinare la cittadinanza al Movimento, partendo dalle scuole: la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC). Per questo, durante la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12, verrà esposta la bandiera della Croce Rossa fuori dai palazzi comunali di Bagni di Lucca e Unione dei Comuni Media valle e anche presso l'istituto comprensivo del capoluogo per una settimana che ringraziamo per la collaborazione. Vi invitiamo inoltre a seguire le nostre pagine social per rimanere aggiornati sulle iniziative".



Le parole del presidente Moreno Fabbri e del consiglio direttivo: “Vogliamo ringraziare tutta la popolazione e le istituzioni che ci sostengono per questa associazione che conta più di 150 volontari, non è nostra ma di tutti e per questo invitiamo tutta la popolazione ad esserle vicina e a sostenerla, sia con aiuti economici, il 5x1000 ma anche diventando volontari per aiutare in prima persona il prossimo, grazie a tutti e viva la Croce Rossa”.