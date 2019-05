Bagni di Lucca



A Bagni di Lucca si presenta il Cammino di San Bartolomeo

mercoledì, 15 maggio 2019, 10:49

Sabato 18 maggio, alle 17.30, in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca, si terrà la presentazione del Cammino di San Bartolomeo. Ingresso libero.



Il Cammino Spirituale-Religioso di San Bartolomeo unisce i luoghi dedicati al culto del Santo tra Emilia Romagna e Toscana ; Fiumalbo , Cutigliano, San Marcello/Piteglio, Spedaletto, Pistoia etc ed a questi si è unito Bagni di Lucca. E' un sentiero pedonale percorribile in 5-6 giorni , adatto a grandi e bambini, che permette di toccare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali di questi luoghi. Grazie a questo progetto, nato da un idea del Gruppo Studi dell'Alta Val di Lima, a cui si sono aggregate direttamente varie associazioni e Pro Loco dei territori interessati, che la Pro Loco Bagni di Lucca ha voluto portare avanti con determinazione, con il contributo di alcuni membri del gruppo Trekking Pegaso e quello fondamentale dei componenti del Cammino di San Bartolomeo , sono state riscoperte e pulite antiche viabilità di ipotizzabile epoca medievale alcune tenute benissimo con un notevole selciato per lo più intatto. Il culto di San Bartolomeo, il santo scuoiato vivo, fu molto importante durante il periodo Longobardo, che aveva in toscana come capitale Lucca. La sua presenza nella valle è visibile e notevole. Informazioni dettagliate su Www.camminodisanbartolomeo.com



Saranno presenti il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, quello di Cutigliano - Abetone Diego Petrucci, quello di Fiumalbo Mirto Campi, assessore del comune di Pistoia ed consigliere di San Marcello. Interverranno Gianfranco Lattanzi presidente Gruppo Studi Alta Val di Lima, Pia Benedetti e Simone Breschi , David Bonaventuri Pro Loco Bagni di Lucca ed Aldo Lanini Gruppo Trekking Pegaso.