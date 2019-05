Bagni di Lucca



Cammino di San Bartolomeo, un viaggio nella storia

sabato, 18 maggio 2019, 19:24

di andrea cosimini

Un percorso devozionale, storico e naturalistico che unisce i luoghi dedicati al culto del santo tra i territori dell'Emilia e della Toscana. E' stato presentato oggi, nella Sala Rosa del Circolo dei Forestieri, il Cammino di San Bartolomeo che, quest'anno, vanterà due tappe anche all'interno del comune di Bagni di Lucca.



L'iniziativa è nata da un'idea del Gruppo Studi dell'Alta Val di Lima, a cui si sono aggregate varie associazioni e pro loco dei territori interessati. Tra queste, la pro loco di Bagni di Lucca che ha voluto portare avanti con determinazione il progetto riscoprendo e pulendo, con il contributo di alcuni membri del gruppo Trekking Pegaso e quello fondamentale dei componenti del Cammino di San Bartolomeo, antiche viabilità di ipotizzabile epoca medievale, alcune delle quali tenute benissimo con un notevole selciato per lo più intatto.



Le due tappe "lucchesi" saranno: Pieve di Controne – Vico Pancellorum e Vico Pancellorum – Popiglio. Ad entrare nel dettaglio del percorso è stato David Bonaventuri della pro loco di Bagni di Lucca che ha iniziato facendo alcuni ringraziamenti: "Sono contento - ha esordito - di aver portato questo cammino sul nostro territorio. A tal proposito, ci tengo a ringraziare il comune, per la collaborazione, tutte le associazioni che ci hanno aiutato e i comuni dell'alta val di Lima. Questo il percorso che intraprenderemo sul nostro comune: partiremo da Pieve di Controne fino a San Gemignano, da qui raggiungeremo Vetteglia, quindi San Cassiano, Cocolaio, Palleggio e Cocciglia, dove si trova la chiesa intitolata a San Bartolomeo. Poi ripartiremo per Limano, scenderemo per la Coccia, e risaliremo su per Vico. Arrivati alla pieve a Vico, finirà la prima tappa e partirà la seconda che ci porterà in territorio pistoiese".



Presenti alla giornata di presentazione, per l'amministrazione comunale bagnina, l'assessore Francesca Lenzarini, il consigliere Antonio Bianchi e la consigliera Maria Barsellotti, con delega al turismo, la quale ha parlato a nome della giunta: "Si tratta di un progetto - ha spiegato - che unisce amore per ambiente, valorizzazione e tutela. Un ringraziamento quindi a David perché è grazie alla sua voglia di promuover eil territorio che portiamo avanti queste collaborazioni. Grazie anche al gruppo Pegaso che lavora per promuovere l'amore per ambiente. Infine, un sentito ringraziamento anche i moltissimi volontari coinvolti".



Presente anche la consigliera del comune di Abetone Cutigliano, Deborah Rossi, la quale ha invece parlato del legame tra i due comuni: "Sono cresciuta a Bagni di Lucca - ha sottolineato - e per me rappresenta una soddisfazione doppia vedere questa unione di tutta la Val di Lima grazie a questo percorso. Molte persone di Abetone e Cutigliano, nonostante la vicinanza, non conoscono bene i luoghi di Bagni di Lucca. E viceversa. Questo cammino rappresenta quindi una ghiotta occasione per conoscere meglio i rispettivi territori. Personalmente, sono un'amante di questo luogo e della Garfagnana. Grazie alla sinergia dei due comuni, nasce quindi una collaborazione volta ad esaltare questi paesaggi che tutti ci invidiano".



Il tracciato attraversa luoghi particolarmente ricchi di bellezze naturali e di testimonianze storiche ed artistiche ed è quindi quanto mai idoneo per favorire la ricerca interiore e la riflessione su sé stessi che sono le finalità ultime dell'esperienza di pellegrinaggio e, in generale, del camminare. Originariamente concepito da Fiumalbo a Pistoia, lungo un tracciato di circa 100 chilometri, percorribile, indicativamente, in cinque tappe, il cammino si inserisce in un progetto più ampio, in parte già sperimentato, che comprende il prolungamento sul versante emiliano e, in prospettiva, da Tarvizio a Roma. Il percorso si svolge in massima parte per mulattiere, stradelli e buoni sentieri, riducendo al minimo i tratti su strada asfaltata, e non presenta particolari difficoltà, anche se richiede un'adeguata forma fisica e un abbigliamento idoneo.



A spiegare l'importanza del progetto sono stati Pia Benedetti e Simone Breschi, referenti del Cammino di San Bartolomeo: "L'intento - hanno ribadito i due - è quello di promuovere la nostra montagna. Si tratta di un progetto che si sta continuamente allargando. Il cammino ripercorre strade antiche. Siamo infatti in un'epoca in cui bisogna recuperare la tranquillità, il silenzio e la meditazione. C'è necessità, per cui, di rincontrarci con la natura".



Durante la giornata di presentazione è intervenuto anche Gianfranco Lattanzi, presidente del Gruppo Studi Alta Val di Lima, che ha parlato dell'importanza di estendere il cammino anche ai nostri luoghi: "Sono tante le testimonianze della venerazione di San Bartolomeo qua - ha precisato Lattanzi -. Così abbiamo pensato di espandere questo cammino ai tanti luoghi dove c'è questo culto. E' stata esperienza straordinaria. Da subito ci siamo resi conto che era folle (e ingiusto) gestire in prima persone una realtà così grossa. Così ci siamo affidati alla collaborazione delle varie associazioni del territorio".



Alla fine del cammino, per chi riuscirà a portare a termine tutto il percorso, verrà consegnata anche la "bartolomea", ovvero un'ottava rima che i partecipanti potranno conservare come ricordo del viaggio.



La giornata si è conclusa con la proiezione di alcuni filmati inerenti al cammino e i saluti finali di Aldo Lanini del Gruppo Trekking Pegaso.



Per informazioni aggiornate consultate il sito: www.camminodisanbartolomeo.com