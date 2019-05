Bagni di Lucca



Fa accattonaggio davanti al supermercato e rifiuta di farsi identificare: denunciato

venerdì, 17 maggio 2019, 15:03

E' stato sorpreso mentre era intento ad effettuare l’accattonaggio nelle vicinanze di un supermercato a Fornoli. Alla richiesta dei militari di esibire il documento di riconoscimento, però, il soggetto si è rifiutato palesando un atteggiamento non collaborativo ed opponendo resistenza al fine di non farsi identificare.



I militari della stazione di Bagni di Lucca, nel corso del controllo, hanno rinvenuto comunque un suo documento di riconoscimento riuscendo ad identificarlo. E' scattata così la denuncia in stato di libertà all'autorità giudiziaria, per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità, nei confronti di un cittadino nigeriano 31enne, residente a Pieve Fosciana, disoccupato e censurato.