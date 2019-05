Bagni di Lucca



Finge di essere stata truffata: denunciata una 41enne

venerdì, 17 maggio 2019, 14:55

Verso la fine del mese di aprile, la donna aveva presentato una denuncia per il mancato recapito di una sigaretta elettronica acquistata on line presso una ditta brianzola, del valore di 40 euro, pagata con la propria carta Postepay evolution. I militari operanti, a seguito delle relative indagini, hanno acclarato che la merce era stata regolarmente consegnata tramite un corriere e che la donna invece, presentando la denuncia formalizzata al comando della stazione dei carabinieri, aveva richiesto, all’agenzia dell’ufficio postale del luogo di residenza, il rimborso con accredito sulla propria carta Postepay del valore della merce a suo dire sottratta, senza averne titolo.



I militari della stazione di Bagni di Lucca, così, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per simulazione di reato, falsità ideologica commessa dal privato e truffa, la 41enne di Roma, studentessa ed incensurata, residente a Bagni di Lucca.