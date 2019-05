Bagni di Lucca



Il Piccolo Teatro Sperimentale invitato dal Festival per lo spettacolo su Shakespeare

martedì, 14 maggio 2019, 13:07

Prosegue a vele spiegate verso il finale dell'anno il percorso dei corsi di recitazione del Piccolo Teatro Sperimentale. Con lo spettacolo H2OSW, già selezionato lo scorso anno al Festival internazionale di teatro Marano sul Panaro (Mo), la scuola è stata espressamente invitata dalla direzione artistica per partecipare al Festival di Teatro delle scuole di Bagni di Lucca.



Una parte del forbito gruppo di allievi della scuola di recitazione di Federico Barsanti porterà in scena venerdì 17 maggio un interessante e spettacolare show dedicato ad alcune opere di W. Shakespeare. Sono previste alcune modifiche rispetto allo spettacolo dello scorso anno che renderanno lo show un tuffo nel cuore dell'epoca odierna, e gli attori, tutti tra i 13 e i 21 anni, si metteranno in gioco attraverso un profondo lavoro che spazia dal teatro-danza al musical, ai combattimenti di spada e, naturalmente, alla recitazione vera e propria. L'esperienza proseguirà con un bellissimo stage di Strategia Poetica che impegnerà i ragazzi in una full immersion per tre giorni presso il Rifugio "Alpi Apuane" a Fornovolasco.



Il venerdì successivo, 24 maggio, lo spettacolo approderà al Teatro Vittoria Manzoni a Massarosa per una bellissima serata piena di sorprese.Ecco gli attori: Sara Bracci, Daniele Bresciani, Francesco Caramagno, Matilde Chiantelli, Asia Chiesa, Lorenzo Chiti, Diego Coluccini, Swami Fialdini, Lidia Gargani, Iris Lorenzin, Andrea Olobardi, Gabriele Piovan, Sofia Vanalesta.