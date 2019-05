Bagni di Lucca



Info Point, Pro Loco: "Totale disaccordo su gestione, ma aperti a collaborazione"

lunedì, 13 maggio 2019, 17:37

Il consiglio della Pro Loco di Bagni di Lucca, a seguito degli ultimi sviluppi che riguardano l'Info Point e la dipendente mandata a casa, torna ad intervenire sulla questione per fare alcuni chiarimenti.



"Non crediamo assolutamente che il nostro sia un "assordante silenzio" - esordisce il consiglio -, anzi, crediamo sia veramente l'opposto. E tutto il marasma che ne è venuto fuori ne è la prova (insieme alla comprensione, più che giusta, che state mostrando verso la nostra, a questo punto, purtroppo, ex dipendente). Quello che avevamo da dire lo abbiamo scritto nei comunicati e fatto pubblicare dappertutto. Lì è ben scritto il nostro pensiero".



"Non ci sono molte altre cose da dire - dichiara -, vogliamo solo chiarire alcune dinamiche di alcuni passaggi. Essendo stati eletti dai soci della Pro Loco come consiglieri, ci sentiamo in obbligo di prendere decisioni a nome di tutti i soci (che, attualmente, sono 18). Siamo stati scelti per rappresentarli, in ogni decisione, e soprattutto non ci sottraiamo a decisioni così importanti. Decisioni che, e ne siamo consci, portano delle responsabilità ben più alte che una chiacchierata al bar o sui social".



"Tutti siamo affezionati all'Info Point - affermano i membri del consiglio -, e molti di più alla dipendente. Più che affezionamento è un punto di riferimento per tutti i turisti e non solo. Il punto informazione serve. È fondamentale. Per chiarire: ad ottobre siamo stati convocati dal sindaco per parlare dell'Info Point, ci è stato chiesto se intendevano continuare ed è stato risposto di "sì". Ci è stato richiesto un preventivo che riguardava la gestione dell'Info point. Lo abbiamo fatto fare dal commercialista e mandato agli uffici comunali (Protocollo Comunale N°0016722. Protocollo Pro Loco N°65, 6/11/2018). Nel preventivo era richiesto e specificato, un contributo in euro che andesse a ricoprire totalmente le spese della nostra dipendente. Nei mesi successivi, abbiamo più volte sollecitato la risposta da parte dell'amministrazione. Ci è stato risposto per mesi che stavano preparando i documenti per la convenzione. Ad anno nuovo abbiamo nuovamente sollecitato. Non vedendo nessuna risposta abbiamo più volte chiesto informazioni, ci è stato risposto altrettante volte che bisognava aspettare i bilanci".



"Nota bene - sottolinea il consiglio della Pro Loco -: nel 2018 ci sono stati dati 11 mila 350 euro di "contributi istituzionali". Questi non sono bastati per pagare gli stipendi per tutto il 2018. Abbiamo quindi dovuto saldare il mancante coi soldi sul conto della Pro Loco, che erano destinati originariamente ad altre iniziative. Questo è accaduto ovviamente anche per gennaio, febbraio, marzo, aprile fino ad adesso. I primi tre mesi (tra poco quattro) sono stati pagati coi soldi cassa della Pro Loco, destinati ad altre iniziative. Nella speranza di ricevere il contributo, come è sempre stato da molti anni a questa parte, abbiamo tenuto aperto l'Info Point solamente grazie ai soldi della Pro Loco, continuando a mantenere aperto così un importante servizio e garantendo il lavoro alla nostra dipendente. Dopo aver ricevuto la lettera della non concessione del contributo per il 2019, abbiamo mandato una successiva lettera informando l'amministrazione delle conseguenze di tale scelta (in allegato trovate il documento). A questa, l'amministrazione ci ha detto che non sarebbe seguita nessuna risposta".



"Non vogliamo che ci sia il minimo dubbio sulle intenzioni di questo consiglio riguardo alla volontà di proseguimento della gestione dell'Info Point - conclude il consiglio -. Sottolineamo che rimaniamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione con la nostra amministrazione. Come sta già succedendo su altri progetti. Questo è un confronto che tocca la "gestione dell'Info Point" di cui siamo in totale disaccordo. La Pro Loco continuerà il suo lavoro di promozione del territorio, portando avanti vecchi e nuovi progetti come ha fatto in questo ultimo anno. Vi ringraziamo tutti per la comprensione".