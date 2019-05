Bagni di Lucca



InfoPoint, l'amministrazione: "Dichiarazioni della dipendente fuorvianti"

sabato, 11 maggio 2019, 18:57

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca interviene in merito alla vicenda riguardante la chiusura dell'Ufficio Informazioni (InfoPoint) di Bagni di Lucca rispondendo ad un post della dipendente mandata a casa dalla pro loco.



"Il servizio - chiarisce la giunta - era gestito in autonomia dall'associazione Pro Loco in assenza di qualsiasi convenzione che regolasse obblighi e doveri".

"L'ente comune - spiega - ha erogato, negli anni, un contributo generico alla Pro Loco finalizzato alla promozione del nostro territorio fino all'approvazione dell'ultimo bilancio quando non è stato possibile rinnovare questo stanziamento per i gravi problemi economici in cui versano le casse dell'ente".

"Le dichiarazioni rilasciate dalla dipendente della Pro Loco che accusano l'amministrazione - conclude - ci sembrano alquanto fuorvianti dato che il rapporto contrattuale di lavoro è tra la dipendente e l'Associazione Pro Loco. Visto inoltre che l'assunzione della dipendente risale al 2012, e per quanto ci risulta il comune non ha mai avallato alcuna assunzione o rapporto di lavoro tale decisione è stata presa in autonomia dalla Pro Loco. I riferimenti alle ingerenze del comune sono, quindi, del tutto gratuiti e per quanto concerne la lettera con minacce di licenziamento ci preme chiarire che non è stata inviata dall'amministrazione. Alla luce di tutto questo invitiamo la dipendente a correggere il senso delle proprie dichiarazioni specificando bene il nome del proprio datore di lavoro e l'autore della lettera di cui sopra".



Per completezza di informazione, riportiamo qua sotto il post pubblicato oggi dalla dipendente Veronica Minghinelli, al quale l'amministrazione fa riferimento:

ECCO COME STANNO LE COSE DELL'INFOPOINT

2012 vengo assunta e inizio a lavorare circa 30 ore/settimana. Poi arriva la stagione estiva e mi mettono full/time. Faccio tutte le domeniche, i ponti, i prefestivi. I primi anni abbiamo registrato anche 1700 utenti mensili (conteggiavamo solo gli adulti). Prevalentemente erano stranieri ma non mancavano i turisti italiani. In inverno invece si teneva aperto poche ore perché ovviamente c'era minore affluenza. Per tutta l'Amministrazione Betti, oltre all'accoglienza, mi sono occupata di manifestazioni, eventi, promozione delle locandine e dei manifesti. Il servizio affissioni ci venne poi affidato nel 2016 e oltre ai turisti veniva lì chiunque volesse pubblicizzare un'iniziativa per avere la timbratura. Occasione perfetta per parlare di come organizzarsi al meglio con le realtà associative. Poi sono rimastta incinta... colpa delle colpe. Nel frattempo è subentrato Paolo Michelini. I servizi dell'ufficio sono spariti progressivamente. D'un tratto nei discorsi dei politici di maggioranza è diventato "sbagliato" il mio posto di lavoro. Sembrava che andassi a rubare anziché a lavorare. Al mio rientro sono stata OBBLIGATA a dimezzare le ore e conseguentemente la paga. Michelini non ha mai corrisposto puntualmente il contributo. Senza lamentarmi, ben consapevole che per me contava di più Bagni di Lucca, sono andata avanti lo stesso. Dell'amministrazione Michelini in ufficio non si è mai visto nessuno. Passavano di lì davanti senza nemmeno salutare. Non rispondevano alle e-mail di lavoro e facevano problemi su tutto, pure se annunciavi di aver trovato un pullman con 50 turisti stranieri che aveva piacere di visitare un immobile. Ho faticato per far accedere 10 minuti i gruppi di turisti al teatro, al casinò e per avere perfino un parcheggio per pullman (ovviamente senza cartello perché si vede che l'InfoPoint non era degno di attenzioni). Sembrava di dare fastidio all'amministrazione. Durante questo mandato ho ricevuto perfino una lettera raccomandata dove, con la minaccia del licenziamento, mi si VIETAVA di fare pubblicità agli eventi utilizzando i canali social tramite i quali i turisti prenotavano le visite a Bagni. Comprendo benissimo che vi sembrerà strano ma è molto semplice: non volevano che l'ufficio funzionasse. Fate conto che ultimamente non andava nessuno dei 2 computer dell'internet point, touch screen sulla porta staccato, materiale inesistente, non sostituivano nemmeno le lampadine e accoglievo i turisti al buio. Domani, quando leggeremo sul giornale che all'amministrazione dispiace, che ha fatto di tutto per evitare, che ha collaborato e che tiene al turismo questo è quanto.