Bagni di Lucca



InfoPoint, parla la dipendente: "L'amministrazione si arrampica sugli specchi"

mercoledì, 15 maggio 2019, 15:54

Continua il dibattito sulla chiusura dell'Info Point di Bagni di Lucca. Stavolta ad intervenire è la stessa dipendente, Veronica Minghinelli, che ha perso il lavoro a seguito del mancato contributo elargito alla Pro Loco.



"Sulla chiusura dell'InfoPoint la mia previsione si è avverata - esordisce la dipendente -. L'amministrazione si arrampica sugli specchi. Pur di non aprire le regolari procedure per la tutela del lavoro semina zizzania a gogo. La loro unica via d'uscita da questa sciocchezza amministrativa gigantesca è che si scateni la guerra tra la popolazione. Invece ringrazio per il supporto trasversale finora dimostrato dalle persone di Bagni di Lucca, che hanno compreso fin da subito che il licenziamento è un evento drammatico e che il Comune sta giocando con la vita delle famiglie".



"La situazione è tristemente chiara - spiega -: non vogliono risolvere le cose ma aggravarle ulteriormente per giustificare questo trattamento vergognoso. Addirittura adesso istituiscono la gogna mediatica con la pagina facebook ufficiale del comune, utilizzandola come se fosse un profilo personale, di partito o di un hater qualunque. Qui scrivono un post denigratorio nei miei confronti e gravemente lesivo della mia dignità di madre lavoratrice, riportando informazioni professionali peraltro distorte che ovviamente non sono autorizzati a diffondere".



"La chiara volontà - attacca - è quella di spingere all'inasprimento dei rapporti con la ProLoco anziché cercare di conciliare come dovrebbe fare un'istituzione che si rispetti. Io sono più intelligente e non ci casco nel tranello dello scaricabarile che fa il sindaco Michelini su tutto. Sono stufa di ascoltare rimpalli di responsabilità, denigrazioni professionali e zizzania. Io ho perso il lavoro e il sindaco Paolo Michelini deve attivarsi a mia tutela anziché scagliarsi contro di me augurandomi buona vita fuori di lì o, peggio ancora, bullizzandomi".



"Apra quindi immediatamente un tavolo con l'organizzazione sindacale - conclude la dipendente -. Io sono iscritta alla CGIL che sa gestire senza alcun problema questo tipo di dinamiche, riuscendo a trovare tutti gli strumenti per la tutela del posto di lavoro e per un eventuale ricollocamento. Lo faccia nel giro di poche ore".