Bagni di Lucca



La Next Artist Versilia premiata a Bagni di Lucca alla rassegna “Teatro Scuola”

martedì, 28 maggio 2019, 12:04

Ancora riconoscimenti per la professoressa Antonella Padolecchia e la Next Artist Versilia, i suoi lavori premiati alla rassegna dedicata alle scuole “Teatro Scuola” di Bagni di Lucca. Sul palco i piccolini della Next Artist Kids con “Alice, The musical” una simpatica reinterpretazione del romanzo di Carrols, i ragazzi della Next Artist in collaborazione con la compagnia di danza orientale “Onirika” di Rossella Lazzari in “Machbeth” e i ragazzi del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio con “Romeo and Juliet a confronto con West Side Story” a questi ultimi la bellissima opportunità di partecipare a Roma alla rassegna teatrale organizzata dall'Associazione Teatrale Domus Artis. La fusione degli stili e il costante ringiovanimento delle opere di shakespeare hanno infatti più che convinto i membri della giuria tecnica e popolare. A ritirare i premi la professoressa Padolecchia e il preside del liceo Scientifico Andrea Menchetti. “Non posso che essere orgogliosa dei miei ragazzi, dai più piccoli ai più grandi – ha dichiarato la professoressa Antonella Padolecchia – con tanto impegno portano in scena sempre la passione, l'amore e soprattutto se stessi prima ancora dell'opera recitata.”