Bagni di Lucca



Mallegni (FI) a Fornoli: punto sulle criticità del comune

lunedì, 13 maggio 2019, 18:48

di tommaso boggi

Il senatore Massimo Mallegni, assieme al gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", ha incontrato oggi la popolazione del comune presso la sede della lista a Fornoli.



Mallegni dopo aver ascoltato i problemi della popolazione, promettendo in molti casi un impegno personale nel risolverli, si è poi espresso sul caso Siri: "E' stato perpetuato un atto violento contro costituzione e libertà; non ce l'ho con i 5 stelle perché so come sono fatti - ha continuato il senatore di Forza Italia -; io sono "avvelenato" con la Lega che ha contribuito con loro a minare i principi contituzionali della libertà, una vergogna nazionale: per stare al governo non si può togliere la libertà dei cittadini".



Il senatore ha criticato anche l'operato della giustizia nel caso degli arresti di tre dirigenti FI in Lombardia nei giorni scorsi: "Strano che Giuseppe Tatarella sia stato arrestato a meno di un mese dal voto alle europee dove era candidato".



Mallegni ha poi attaccato anche la Lega nazionale: "Mesi fa presentai un emendamento per la chiusura dei negozi per la cannabis legale, non dissimile da quello presentato ora da Salvini, peccato che all'epoca il partito del ministro votò contro". Altro affondo del senatore invece ha colpito l'ambito delle infrastrutture, parlando di un non funzionamento del decreto "sblocca cantieri" e di una mala distribuzione del denaro proveniente dalle tassazioni a livello nazionale, tutti ambiti in cui, secondo Mallegni "la Lega è stata umiliata dai Cinque Stelle".



"Le prossime elezioni - ha continuato il senatore FI - sono l'occasione di mandare via questo governo per andare a votare e togliere di mezzo quei cialtroni dei cinque stelle, per avere finalmente un governo politico con alla guida qualcuno di spessore come, ad esempio, un uomo come Mario Draghi. Se Forza Italia prenderà più del 10 per cento alle europee questo governo andrà a casa" ha concluso infine Mallegni.



Claudio Gemignani, a nome anche della "collega" Laura Lucchesi, ha chiuso l'incontro parlando delle problematiche del territorio di Bagni di Lucca al senatore: "La nostra amministrazione sta dando il peggio di sé: abbiamo dato loro circa due anni di tempo per risolvere le problematiche del comune, ma la situazione invece di migliorare è peggiorata. Da settembre la nostra amministrazione ha, ad esempio, chiuso il comune il sabato mattina - ha continuato Gemignani - che era da anni un centro di aggregazione fondamentale per il paese, ha tagliato i fondi alla Pro Loco che gestiva l'ufficio informazioni che ha dovuto chiudere, ha fatto pagare a tutte le ONLUS e associazioni una tassa che ha portato all'annullamento di molti eventi, tra cui alcuni ormai storici, che queste organizzavano sul territorio".



"Altro enorme disagio per il territorio - ha detto infine il capogruppo - la chiusura di due ambulatori sul territorio che, in una zona dove la maggior parte della popolazione è anziana, è un fatto ancora più grave".