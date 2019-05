Bagni di Lucca



Taglio dei fondi alla Pro Loco, chiude l'Info Point: a casa la dipendente

sabato, 11 maggio 2019, 08:52

Una decisione presa a seguito della risposta negativa all’annuale richiesta del solito contributo per il mantenimento dell'ufficio di informazione turistica (Info Point). Così, il consiglio della Pro Loco di Bagni di Lucca si è trovato costretto, a malincuore, a chiudere immediatamente l'ufficio, da sempre in sua gestione, e finanziato in accordo da tutte le precedenti amministrazioni.

"Tale chiusura - spiega la Pro Loco - si rende necessaria a causa del taglio dei fondi destinati annualmente alla Pro Loco Bagni di Lucca, che si trova quindi priva dei costributi, fondamentali per il mantenimento dell'ufficio e della dipendente. Come associazione di promozione territoriale e turistica siamo molto rammaricati per la chiusura di un punto importante per l'accoglienza dei turisti, soprattutto in un comune dove viene più volte dichiarato di voler puntare sul turismo. Ricordiamo che l'Info point è aperto da quasi 30 anni, e che ogni amministrazione si è impegnata al mantenimento ed alla sua preservazione contribuendo direttamente al finanziamento e sostentamento".

"Con dispiacere - prosegue il consiglio - siamo costretti a prenderci la responsabilità di licenziare e mandare a casa la dipendente. Non era questo il tipo di decisioni che avremmo voluto prendere. Ci auguriamo che il comune si adoperi per aiutare la dipendente licenziata a ritrovare una sistemazione adeguata alle sue capacità. Dal nostro insediamento, nel mese di febbraio 2018, ci siamo sempre trovati in difficoltà nella gestione dei rapporti con il comune che riguardavano il punto di informazione (Info Point). Ci dicono, i vecchi consigli della Pro Loco, che questa cosa non era mai avvenuta con le precedenti amministrazioni".

"La Pro Loco - dichiara - ha dovuto spesso spendere i soldi che aveva preventivato per la promozione e valorizzazione territoriale e per l'organizzazione di alcune feste, per far fronte ai ritardi dei contributi stanziati e destinati alla Pro Loco da parte del comune. Nell'anno 2018 sono stati dati alla Pro Loco 11 mila 350 destinati all'Info Point da parte del comune, rispetto i 15 mila degli anni precedenti. Questo ci ha portato lo scorso anno ad un accordo con la dipendente per la riduzione dell'orario, ma ciò non è bastato a colmare le spese di gestione dell'ufficio. Da oggi non ci possiamo più fare carico di tale spesa, senza il fondamentale contributo da parte dell'amministrazione".

"Come Pro Loco Bagni di Lucca - conclude il consiglio - continueremo a lavorare sulla promozione territoriale e turistica, come abbiamo fatto in questo ultimo anno, tra l'altro ottenendo ottimi risultati con i vari importanti progetti realizzati (Cammino di San Bartolomeo, Passeggiata Orchidee, Libro incisioni rupestri, sviluppo e pulizia di antichi sentieri e molte altre iniziative tra cui l'importante pubblicazione su tutti i principali organi di stampa nazionali online delle bellezze del nostro territorio)".