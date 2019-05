Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Castagni malati, l’amministrazione ha previsto dei lanci dell'antigene?"

giovedì, 16 maggio 2019, 22:40

I consiglieri comunali della lista “Un futuro per Bagni di Lucca”, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, sollecitati da alcuni cittadini di montagna, hanno sottoposto un’interpellanza al consiglio comunale sulla situazione dei castagni.



“Vivendo anche noi in queste frazioni immerse tra i castagni – dichiarano i due -, dove il castagno ha rappresentato la storia e la salvezza per molti, il pane dei poveri, considerando anche che lo stesso rappresenta l'essenza del nostro logo elettorale, non a caso, chiediamo, riguardo all'annoso problema della “malattia del Castagno”, l'attacco del cinipide del castagno o cinipide galligeno del castagno o vespa del castagno (Dryocosmus kuriphilus), che ha non solo causato danni alle piante, ma anche al frutto (la castagna), alle colture e a tutto un comparto che per questo è andato in crisi, se quest'anno l’amministrazione ha previsto dei lanci dell'antigene, il Torymus sinensis”.



“Da quanto sappiamo – concludono i due consiglieri -, l'Unione dei Comuni della Garfagnana, aveva a disposizione dei lanci, ma ad oggi non ci risulta ce ne siano ancora stati nel nostro stupendo territorio. La nostra Regione, da un dato del 2014, risulta una delle più attive, con ben 114 lanci dell'antigene”.