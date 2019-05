Bagni di Lucca



Un futuro per Bagni di Lucca: "Dannoso tenere chiuso il comune il sabato"

martedì, 7 maggio 2019, 17:04

I consiglieri del gruppo di minoranza “Un futuro per Bagni di Lucca”, Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, hanno presentato una mozione da sottoporre al consiglio affinché l’amministrazione ripensi in toto l’organizzazione oraria delle aperture al pubblico degli uffici comunali, ripristinando quelle del sabato mattina.



“A partire dal 1 ottobre – esordiscono i due consiglieri – l’amministrazione ha deciso di modificare gli orari di apertura degli uffici comunali, chiudendo il sabato mattina. Il nostro gruppo ha già avuto modo di non condividere tale decisione, che riteniamo dannosa sia per il paese che per i cittadini, anche sulla falsa riga di quanto avevano già fatto le passate amministrazioni di centrodestra”.



“Numerose sono state le proteste da parte di cittadini – spiegano -, che più volte hanno sollecitato una nuova e ulteriore nostra presa di posizione dopo gli articoli di giornali a nostro nome e un’interpellanza presentata il 19 dicembre 2018. Rimostranze sono state fatte anche dai commercianti del capoluogo che dichiarano una perdita di clientela del sabato e, quindi, un ulteriore danno economico, che risulta accentuato dal difficile momento che vive il commercio stesso”.



“Il sabato – concludono – da sempre è vissuto come un momento in cui si scende perché si fa la spesa, si va al mercato, si va in comune, ci si trova con amici a prendere un caffè. Come abbiamo più volte dichiarato, non abbiamo mai condiviso la chiusura del comune il sabato. Lo riteniamo un danno per l’economia, pe ril commercio e per il singolo cittadino”.