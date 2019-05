Bagni di Lucca



Uniti per Cambiare replica a Progetto Rinascimento: "Male informati sulle vicende del comune"

sabato, 18 maggio 2019, 16:38

Il gruppo di maggioranza del comune di Bagni di Lucca, "Uniti per Cambiare", risponde a "Progetto Rinascimento" ribattendo, punto su punto, sulle varie questioni sollevate.



"Non è nostra abitudine continuare a fare polemiche perché per Bagni di Lucca meno polemiche facciamo e meglio è per l'immagine che ne consegue - esordisce -, ma di fronte ad un ennesimo attacco di Progetto Rinascimento dell'ex sindaco Betti che ha governato il comune dal 2012 al 2017 non possiamo tacere in presenza di falsità, dimenticanze e come d'abitudine male informati sulle vicende del comune".

"Sulla questione pro loco - chiarisce - rimandiamo al nostro comunicato dei giorni scorsi ribadendo che stiamo lavorando per trovare soluzioni in tempi brevi per gestire un'informazione turistica prima della prossima stagione estiva. Abbiamo sempre pensato che la Pro Loco debba essere un'associazione apolitica e lo ribadiamo".

"Per quanto riguarda le altre notizie ed accuse lanciate ad arte e tese a prendere in giro i cittadini - incalza - andiamo per ordine. Piscine comunali: chi ha seguito i lavori durante lo scorso anno si è potuto rendere conto dello stato in cui si trovavano, sarebbe interessante sapere come avrebbe potuto continuare l'attività durante i lavori, le vasche coperte con il telone strappato, le luci pendolanti dal soffitto e le enormi perdite, questo era lo stato in cui sono state lasciate dall'Amministrazione Betti che anziché sostituire il telone aveva fatto lavori agli spogliatoi, lavori fatti talmente bene tanto da essere incompleti e per i quali si è dovuto ripartire da capo perché fatti male e non funzionanti. Quelli spesi sono soldi spesi bene? Come si fa presto a dimenticarsi delle cose!"

"Bilancio 2019 - continua -: se la minoranza era così attenta perché in sede di approvazione del bilancio (fine marzo) non ha evidenziato la mancanza dei fondi per la Pro Loco aspettando che la stessa chiudesse l'info point? Come sempre scarsa presenza in comune, disinteresse per l'attività amministrativa, eppure ogni consigliere ha diritto di ottenere da parte degli uffici comunali ogni notizia per l'espletamento del mandato. E' da precisare che il bilancio del comune è stato sempre difficoltoso negli ultimi 10 anni ma specialmente gli ultimi cinque anni di amministrazione Betti sono stati il definitivo affondamento. Portavoce del sindaco: il sindaco e l'amministrazione comunale non ha un portavoce come rilevabile dagli atti comunali: Etra stato fatto un esperimento nel 2018 impegnando una cifra di euro 750 omnicomprensivo, ma di fronte ad una richiesta di oltre 4 mila per il 2019 abbiamo rinunciato".

Quindi su responsabile area mministrativa: "La disorganizzazione in cui era stato lasciato il comune dalla precedente amministrazione - incalza il gruppo -era una situazione di caos totale senza un organigramma o un controllo sull'azione amministrativa. Si informino come siamo riusciti a concludere situazioni penalizzanti per il comune per centinaia di migliaia di euro o come mai dal 2015 non hanno più pagato i servizi sociali alla ASL per un totale di oltre 700 mila euro, proprio in capo al settore amministrativo e che oggi ci troviamo a dover saldare? Questi paladini del buon amministrare hanno la memoria corta".



Su finanziamenti invece il gruppo ha attaccato: "Probabilmente brucia che l'amministrazione abbia ottenuto poco meno di 7 milioni di euro di finanziamenti in due anni a fronte dei loro risultati nel quinquennio precedente. Gli appalti sono in corso e presto inizieranno tutti i lavori. La passata amministrazione che tanto si vanta ha ottenuto solo finanziamenti per somme urgenze conseguenti a calamità naturali".

Infine sull'uso del sito istituzionale: "Quanto riportato nell'articolo è veramente il colmo dell'ipocrisia e la dice lunga sulla correttezza di quello che si vuol far passare nei confronti dei cittadini. La nostra è una comunicazione ufficiale dell'amministrazione su un fatto sul quale è stata chiamata in causa. Vi ricordate Progetto Rinascimento nel maggio 2017 (amministrazione in carica) che sul sito del comune aveva messo spot elettorali con il loro simbolo, tanto da suscitare le proteste degli altri candidati. Memora corta o volontà di lanciare notizie false? Ai cittadini giudicare".