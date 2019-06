Alla biblioteca comunale si presenta il volume "L’Archivio di Ian Greenlees"

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 20 giugno 2019, 15:27

Bagni di Lucca fa parte insieme a Barga e Coreglia del portale ArtCaché, un'applicazione a sostegno del turismo culturale nei piccoli borghi, che si pone come obiettivo la scoperta dei territori e del patrimonio culturale della Media Valle del Serchio e Garfagnana

giovedì, 20 giugno 2019, 10:05

E' questo ciò che il consigliere provinciale di Alternativa civica di centrodestra Maurizio Marchetti chiede alla provincia di Lucca con un'interrogazione destinata a raggiungere a breve gli uffici protocollo dell'ente

giovedì, 20 giugno 2019, 08:58

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", interviene in merito alla scadenza delle presentazioni delle domande per il concorso indetto per la società Base srl

martedì, 18 giugno 2019, 14:09

Il gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca" interviene per segnalare la situazione in cui versa il Ponte delle Catene a Fornoli

lunedì, 17 giugno 2019, 16:04

Domenica 28 luglio si terrà a Lucchio, nel comune di Bagni di Lucca, il "7° Memorial Marco Pacini", torneo di green volley 4 contro 4 organizzato dall’associazione Lucchio Ambiente insieme all'aiuto di giovani ragazzi del posto e da ex compagni di squadra e di vita di Marco

sabato, 15 giugno 2019, 17:31

E' volato in cielo troppo presto, all'età di appena 34 giorni, il piccolo Tommaso Gemignani, i cui funerali sono stati celebrati nella chiesa di Pieve di Controni giovedì pomeriggio. Il padre, Maurizio, è il fratello del consigliere di minoranza del comune di Bagni di Lucca, Claudio Gemignani.