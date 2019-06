Bagni di Lucca



Arredo urbano, la giunta ringrazia i commercianti

venerdì, 7 giugno 2019, 12:06

Il sindaco Paolo Michelini e gli amministratori del comune di Bagni di Lucca ringraziano i commercianti per l'attenzione dimostrata nell'arredo urbano del paese.



"Consapevoli che l'attenzione per l'arredo urbano è fondamentale per una cittadina turistica come la nostra - si legge in una nota rilasciata dall'amministrazione - intendiamo ringraziare tutti i commercianti per la disponibilità e collaborazione dimostrate nell'abbellire con i fiori sia le aiuole che gli spazi lungo la via principale del capoluogo".



"In un momento in cui gli atti vandalici sono diventati una deprecabile consuetudine - conclude la giunta -, il loro impegno è meritevole di lode e da portare ad esempio per tutti i cittadini".