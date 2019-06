Asl: "A metà luglio l'atto notarile per il nuovo distretto a Fornoli"

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 28 giugno 2019, 08:30

I consiglieri comunali Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, del gruppo di centrodestra “Un futuro per Bagni di Lucca”, intervengono dopo la recente uscita del primo cittadino, Paolo Michelini, sulle lamentele di alcuni commercianti

giovedì, 27 giugno 2019, 22:51

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Un futuro per Bagni di Lucca", Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, hanno presentato un'interpellanza da sottoporre al consiglio comunale riguardo l'abbattimento delle barriere architettoniche

mercoledì, 26 giugno 2019, 14:17

Paolo Simoncini del gruppo extraconsiliare "Sinistra per Bagni di Lucca" interviene per denunciare la situazione nell'area del centro sanitario di Fornoli dopo il sopralluogo fatto stamattina con il consigliere di minoranza Claudio Gemignani del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca"

martedì, 25 giugno 2019, 09:15

L'ingegner Giuseppe Vitiello, ex amministratore unico della società Base di Bagni di Lucca, interviene per fare alcuni chiarimenti a seguito di quanto affermato durante il consiglio comunale del 21 giugno

lunedì, 24 giugno 2019, 23:45

Brutto incidente avvenuto questa sera in via di Lima, poco dopo lo stadio Fornoli, dove un giovane si è ribaltato con l'auto ed è sbalzato fuori dall'abitacolo. E' stato trasferito d'urgenza in ospedale a Lucca

lunedì, 24 giugno 2019, 23:00

Dal 1 al 6 luglio, nella splendida cornice del Casinò di Bagni di Lucca, si terrà la prima edizione del Festival "Trasversale". Una settimana dedicata alla danza ma non solo: arti varie si mescolano per cercare stimoli nuovi, per crescere in un contesto di serenità e condivisione