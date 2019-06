Bagni di Lucca



Bianchi replica a Simoncini: "Porta a porta, nessuna criticità"

mercoledì, 5 giugno 2019, 12:09

Il consigliere delegato all'ambiente Antonio Bianchi interviene per fare alcune precisazioni dopo l'intervento di Paolo Simoncini, rappresentante del gruppo extra consiliare “Sinistra per Bagni di Lucca”, sul sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta.

"Chi ha scritto l'articolo - attacca Bianchi - sembrerebbe veramente ignorare il servizio svolto dalla società Base nella raccolta dei rifiuti e le modalità dello stesso. Anzitutto è completamente fuori luogo e fuorviante confondere la raccolta porta a porta dei rifiuti con lo svuotamento dei cestini. Il cestino posto lungo i marciapiedi infatti è finalizzato alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non certamente alla raccolta di quelli domestici. La foto posta a corredo dell'articolo evidenzia in maniera chiara la presenza di ben 3 sacchetti di rifiuti provenienti da abitazioni. Non esistono pertanto criticità organizzative nel servizio, ma solamente il malcostume di quei pochi incivili che anziché differenziare i rifiuti conferendoli davanti alla propria abitazione, li scaricano nei cestini. Fra l'altro dall'aprile scorso lo svuotamento dei cestini è stato delegato alla società Base che vi provvede tutti i sabato in concomitanza con la raccolta dell'indifferenziato ed il martedì in casi particolari di riempimenti eccessivi".



"In merito alla mancata lungimiranza di scegliere cestini più moderni - incalza -, sento il dovere di chiarire che i cestini verdi di recente installazione, sono stati acquistati non con i soldi della collettività, ma con il taglio del 50% del compenso agli amministratori e che la necessità di disporne in numero consistente ha condizionato la scelta. Forse quelli più moderni con i contenitori colorati avrebbero stimolato di più gli incivili a differenziare i rifiuti? L'unica cosa certa è che il loro costa risulta triplo di quelli da noi acquistati. Proseguendo nell'articolo l'estensore evidenzia ancor di più la sua scarsa informazione, confondendo l'uso dei contenitori per sfalci e potature con le compostiere. I primi, che a suo dire risulterebbero “essere usati impropriamente a causa di un analogo problema organizzativo e di gestione”, sono stati invece ben apprezzati dai cittadini per lo smaltimento del verde al posto del conferimento nei vecchi sacchi neri. La compostiera invece è un contenitore adatto ad accogliere i rifiuti organici (umido) al fine della loro decomposizione aerobica. Per un buon funzionamento della stessa il verde deve risultare in quantità minima (5% - 10% max)".



"L'amministrazione di cui faccio parte - conclude -, a dimostrazione dell'attenzione che pone alla gestione dei rifiuti, ha sollecitato la società Base per l'attivazione del porta a porta in tutte le frazioni dove tale sistema è tecnicamente possibile: al momento siamo arrivati al 77% delle utenze totali. È altresì pienamente soddisfatta dei risultati ottenuti nella raccolta differenziata, oltre il 75%; i nostri ringraziamenti in particolare vanno ai cittadini che collaborano e si impegnano quotidianamente in tal senso. Condanniamo invece fermamente quei pochi incivili che abbandonano i rifiuti, creando danni anche all'immagine turistica del nostro territorio. Con la prossima attivazione di telecamere siamo certi di riuscire ad individuarli e a sanzionarli opportunamente".