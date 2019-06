Bagni di Lucca



Domenici (FdI): "Zucconi snobbato dall’amministrazione durante la cerimonia del 2 giugno"

lunedì, 3 giugno 2019, 17:04

Manuele Domenici, responsabile comunale di Fratelli d'Italia, interviene dopo il concerto di sabato, per la "Festa della Repubblica," in piazza XI Zona Patrioti a Bagni di Lucca.

"Un bellissimo concerto - esordisce - eseguito dal Corpo Musicale G. Verdi di Corsagna diretto deal maestro Andrea Michelotti a cui vanno i nostri complimenti. Purtroppo l'evento, organizzato dall'amministrazione comunale, è stato veramente poco pubblicizzato dalla stessa e preparato all'ultimo minuto con l'esposizione di due misere bandiere tricolori come se non si volesse riconoscere l'importanza di questa festa, alla quale non sono stati invitati ufficialmente né i consiglieri di opposizione né tanto meno le autorità".

"Noi - spiega -, come gruppo di Fratelli d'Italia Bagni di Lucca, abbiamo partecipato portando come autorità l'onorevole Riccardo Zucconi, persona molto disponibile e sempre presente sul nostro territorio. Insieme a noi erano presenti anche il consigliere comunale di opposizione Laura Lucchesi del gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", il consigliere provinciale di opposizione Pietro Frati e la signora Elisa Pellegrini, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione A. Pellegrini di Corsagna, che ringraziamo".

"Della presenza dell'onorevole Zucconi - dichiara Domenici - lo abbiamo comunicato seduta stante al vicesindaco Pacini, dato che il sindaco Michelini era assente per ferie. Siamo molto amareggiati del fatto che l'onorevole, in qualità anche di autorità, sia stato snobbato e non gli sia stata concessa nemmeno la possibilità di fare un saluto o poter dire due parole. Ci sembra un comportamento non adeguato ed irrispettoso verso chi rappresenta le nostre zone a Roma e chi si interessa in prima persona delle questioni locali, come ad esempio l'incendio al Tennis Club".

"Prendiamo atto del menefreghismo dimostrato in questa occasione dall'amministrazione comunale - conclude - e ci auguriamo che non si ripeta in futuro perché non si tratta di colori politici differenti ma di rispetto verso chi ricopre un certo ruolo istituzionale e verso le persone. Vogliamo ringraziare Riccardo Zucconi che, nonostante tutto, ha dimostrato educazione e signorilità andando a porgere i saluti al vicesindaco, agli assessori e complimentandosi per il bel concerto con ognuno dei componenti del Corpo Musicale".