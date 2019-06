Bagni di Lucca



Festival Trasversale, una settimana di eventi a Bagni di Lucca

lunedì, 24 giugno 2019, 23:00

Dal 1 al 6 luglio, nella splendida cornice del Casinò di Bagni di Lucca, si terrà la prima edizione del Festival "Trasversale". Una settimana dedicata alla danza ma non solo: arti varie si mescolano per cercare stimoli nuovi, per crescere in un contesto di serenità e condivisione.



Una settimana di lezioni di danza classica, modern, hip hop, alternate da workshop con docenti di fama internazionale, laboratori, conferenze ed intrattenimenti serali di musica ed arti varie. Le location saranno oltre al prestigioso Casinò, la "Sala Rosa" del Circolo dei Forestieri ed il Teatro Accademico.



Ci saranno lezioni di Danza per tutti i livelli (Principiante/Intermedio/Avanzato). Nei giorni 3-4-5 luglio Baby Campus per bambini dai 7 ai 10 anni. Infine, all'interno della manifestazione, ci sarà un corso di didattica per insegnanti per le discipline modern e classico con le docenti Sonia Usurini e Monica Cagnani.



Il festival, organizzato dal Centro D'Arti di Gallicano sotto la direzione artistica di Debora Lemetti, è in collaborazione con il comune di Bagni di Lucca. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook "Trasversale" oppure il sito www.trasversalefestival.com