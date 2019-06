Bagni di Lucca



Il cammino di San Bartolomeo, tappa a Bagni di Lucca

giovedì, 13 giugno 2019, 15:25

La pro loco di Bagni di Lucca, insieme alle altre associazioni che compongono "Il cammino di San Bartolomeo", organizzano per il 22-23 giugno l'evento "In Cammino con gli autori" patrocinato da regione, provincia di Lucca, provincia di Pistoia e i comuni coinvolti.



Per quanto riguarda le tappe del comune di Bagni di Lucca, sabato 22 giugno verrá percorso il tratto Vico Pancellorum: partenza alle 8.30, con timbratura delle credenziali e benedizione ai pellegrini. Si arriverà a Popiglio, per poi incontrarsi con i pellegrini provenienti da Cutigliano sul Ponte di Castruccio e continuare verso Piteglio e Prataccio, dove ci sarà l'incontro con gli importanti autori: Federico Pagliai, Mirto Campi, Maurizio Ferrari, Paolo Piacentini e Mario Ferraguti.



"Un evento per noi importante - dichiara la pro loco bagnina - che unisce la parte alta della valle con quella bassa. La domenica il cammino arriverà alla volta di Pistoia".



Per informazioni chiamare il 3317384968 (David Bonaventuri).