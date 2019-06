Bagni di Lucca



Inizia la stagione estiva al Rifugio Gigi Casentini al Mercatello

venerdì, 14 giugno 2019, 14:05

Inizia domani (sabato 15 giugno) la stagione estiva al rifugio Gigi Casentini al Mercatello, di proprietà del Club Alpino Italiano – Sezione di Lucca e gestito da Lorenzo Tolari che già gestisce il vecchio rifugio Casentini, ex caserma.

In programma, per celebrare la bella stagione, un calendario di eventi che inizia sabato 15 alle 19 con "Viaggi in Georgia" di Federica Amaducci, presentazione a cura dell'associazione "Il Bivacco" e con l'open day di domenica 16 con la presentazione dei campi estivi al rifugio.

Ingresso libero.

Al rifugio ci si può rifocillare con torte, prodotti locali come affettati, patate, vino e formaggi oltre al Miele Valfegana prodotto da Lorenzo.

Come arrivare al rifugio: dalla strada di Fondovalle, superato Bagni di Lucca proseguire per Tereglio. Indirizzo: Strada Provinciale 56, Alta Val Fegana, Loc. Mercatello

Info e contatti: Telefono Gestore/Rifugio (anche WhatsApp) 338 217 0373 Rifugio: 05831805965

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/rifugiocasentinimercatello/