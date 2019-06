Bagni di Lucca



L'ultimo saluto al piccolo Tommaso, un angelo volato in cielo

sabato, 15 giugno 2019, 17:31

Una cerimonia commovente per l'ultimo, straziante, saluto al piccolo Tommaso Gemignani, volato prematuramente in cielo lunedì, all'età di appena 34 giorni, nonostante gli sforzi dei medici della neonatologia dell'ospedale di Pisa.



I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di giovedì, presso la chiesa di Pieve di Controni. Impossibile rendere con le parole il dolore vissuto dai genitori, Martina e Maurizio Gemignani (29 anni), seppur confortati da un'intera comunità che si è dimostrata unita intorno a loro. La notizia ha scosso Bagni di Lucca e tutta la Val di Lima. Prova ne è stata la grande partecipazione alle esequie.



Maurizio, padre di Tommaso, è il fratello di Claudio Gemignani, consigliere comunale di minoranza nel comune di Bagni di Lucca. E' stato proprio quest'ultimo ad annunciare la tremenda notizia di quanto accaduto.



"Ringraziamo tutti voi - ha scritto sul suo profilo Facebook il consigliere Gemignani -. Personalmente ringrazio gli amici che mi hanno abbracciato forte. Chi mi ha fatto una carezza, chi mi ha scritto o soltanto chi mi ha detto ci sono. Ringrazio ami Kety Bastiani che mi ha portato per mano. Don Franco che ha parlato in modo straordinario e mi è stato vicino. Chi mi ha mandato dei vocali toccanti. La gente incontrata oggi e che incontrerò domani. Jessica Tardelli per i fiori e l'impresa funebre Onoranze Funebri Farina Luca. Grazie al Comune e all'Assessore Pacini per aver fatto pulire il cimitero. Al Tirreno e ed Emanuela Ambrogi per il bell'articolo. Infine grazie a chi ieri ha accompagnato Tommaso con noi fino in fondo: commovente il silenzio di un'assemblea triste ma unita al nostro dolore. Grazie al coro. A chi ha prestato servizio in chiesa. Grazie anche a chi dimentico perché ho ancora il cuore grondante dolore. Infine un grande grazie, enorme, al personale del reparto di neonatologia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa per l'umanità e la professionalità dimostrata. "Adesso Tommaso, il nostro TOMMASO, ha la stessa fortuna di San Tommaso: può toccare le ferite nelle mani e nel costato di Gesù. Cit. Don Franco".



Le famiglie Gemignani e Sonzogni ringraziano tutti per la vicinanza dimostrata in questo momento difficile. Se qualcuno volesse ricordare il piccolo Tommaso, facendo un'offerta per la neonatologia, potrà farlo fino a lunedì: per la raccolta, chiamare il numero: 328-9013550 (Claudio Gemignani).



Il piccolo Tommaso riposa ora in pace nella tomba assieme allo zio Claudio Lucchesi, venuto a mancare 53 anni fa, all'età di due anni, per meningite. Due angeli volati in cielo troppo presto.



Anche la redazione della Gazzetta del Serchio fa le sue condoglianze al consigliere Claudio Gemignani e si stringe intorno al dolore della famiglia del piccolo Tommaso.