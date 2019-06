Bagni di Lucca



Michelini sbotta: "Basta aizzare i commercianti contro l'amministrazione solo per fini politici"

lunedì, 24 giugno 2019, 18:59

di tommaso boggi

Con una conferenza stampa lampo, convocata dalla mattina alla sera, l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, capitanata dal primo cittadino Paolo Michelini, ha voluto rispondere a tutte le polemiche insorte negli ultimi giorni all'interno del comune, dalle lamentele dei commercianti alla chiusura dell'Infopoint, cavalcate prontamente dall'opposizione.



"Noi siamo qui per rispondere alle polemiche, non per rinfocolarle - ha esordito il sindaco -. Replichiamo ad un attacco che arriva da alcuni parti dell'opinione pubblica e dalla minoranza".



"Riguardo quello che è successo sabato mattina al Circolo dei Forestieri - è entrato nel dettaglio il primo cittadino -, ci è stato comunicato che è arrivato un gruppo di ballerini inglesi che non ha ricevuto accoglienza, così la colpa è ricaduta sull'amministrazione. La verità è che non ne sapevamo nulla e, anche se da alcuni articoli risulta che questi artisti abbiano preso contatti con la pro loco, questa è la prima a negarlo".



"La minoranza - ha attaccato quindi Michelini - non deve prendere in giro nessuno e, se devo fare un punto, ad oggi, quasi mi dispiace di aver vinto le elezioni: avrei voluto vedere come avrebbe fatto a rimettere in sesto il comune l'ex sindaco Betti, dopo che è stata proprio la sua amministrazione a distruggerlo: le piscine, delle cui condizioni ai tempi esistono le foto, le scuole, per cui abbiamo dovuto chiedere un finanziamento solo per non perdere i soldi della regione, ne sono esempio".



"Come avrebbe fatto il candidato Gemignani - ha continuato il sindaco - a mettere in pratica le sue brillanti idee senza fondi? Il comune ha un debito enorme di quasi mille euro a cittadino. Noi, in due anni, abbiamo sistemato situazioni gravi: la vicenda di Sistema Ambiente, dove sono stati spesi 684 mila euro, così da chiudere il contenzioso; abbiamo pareggiato il contenzioso anche con Gaia, che adesso ha fatto quasi mezzo milione di lavori in due anni e nei prossimi tre anni investirà almeno un altro milione; oltre 780 mila euro sono andati alla ASL con un debito che stiamo pagando a rate, questo perché nessuno nelle amministrazioni precedenti aveva controllato i conteggi con la ASL; infine la difficile situazione con la Corte dei Conti riguardo i bilanci del 2015 e 2016, che ci è costata 280 mila euro dei fondi BIN, che avremmo voluto usare sul territorio, ma che abbiamo dovuto usare per risanare questa situazione".



"È bene che la gente sappia queste cose - ha dichiarato il primo cittadino -. Noi informeremo i cittadini in ogni modo perché, in due anni, abbiamo fatto un lavoro immane. Le opposizioni stanno continuando a fare campagna elettorale. Non si può andare nelle frazioni a dire che l'amministrazione non fa questo o quello senza però portare soluzioni. Non si può fare politica aizzando i commercianti contro l'amministrazione solo per fini politici: la situazione in cui ha lasciato il comune l'opposizione, in cinque anni, si è vista".



"Per quanto riguarda l'Infopoint - ha poi aggiunto Michelini - la situazione finanziaria ci ha costretto a fare quello che stato fatto. Io ed i miei consiglieri ci possiamo mettere la mano sul cuore e posso andare a testa alta e, come me, i miei collaboratori. Come faccio io, anche l'opposizione si metta una mano sul petto e lavori altrettanto per il bene di Bagni di Lucca. Bagni riavrà un complesso di piscine da invidiare, venerdì partiranno i lavori alle scuole medie, a breve partiranno i lavori alla palestra di Fornoli, pubblica illuminazione, wi-fi gratis in alcune piazze, teatro scuola ritornato in vita... Noi non stiamo tralasciando neppure un bando ed i finanziamenti a cui siamo riusciti ad accedere in questi anni stanno iniziando a dare i loro frutti".



"Voglio fare un appello ai social - ha concluso il sindaco -: se si continua a dire male di Bagni di Lucca, tutto quello che ci viene è cattiva pubblicità".