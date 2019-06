Bagni di Lucca



Michelini: "Vicini ai commercianti in difficoltà, ma alcune polemiche strumentali"

lunedì, 24 giugno 2019, 09:23

Il primo cittadino di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, interviene a seguito delle difficoltà denunciate dai commercianti del capoluogo per rispondere ad alcuni di loro.



"É da tempo che i commercianti del capoluogo denunciano le proprie difficoltà - esordisce il sindaco -, le cause sono molteplici e tutti ne siamo coscienti. Quello che è difficile capire sono le costanti polemiche di alcuni dei commercianti in modo al limite della decenza".

"Non è possibile - spiega Michelini - che un evento sportivo che richiede una chiusura della strada scaturisca allarmismi e accuse agli amministratori. Per ogni evento che viene organizzato le questioni da coordinare sono moltissime dalle esigenze degli organizzatori a quelle degli uffici comunali a quelli della polizia municipale. L'obiettivo di tutti è la buona riuscita degli eventi, purtroppo quando si modifica la viabilità ci sono dei disagi per tutti commercianti e residenti, ma tutto finalizzato all'evento che ci vedrà tutti partecipi".

"Per quanto riguarda la polemica scaturita il giorno successivo per la presenza in paese di un esibizione di ballo - continua - questa non è stata coordinata dagli uffici comunali che non avevano avuto alcuna comunicazione in merito. Ce ne dispiace molto, ma se c'è chi preferisce strumentalizzare piuttosto che collaborare, non possiamo che esserne addolorati. Capiamo che non sia facile soddisfare tutti, ma cerchiamo in ogni modo di portare avanti progetti utili a tutti. A settembre inizieranno i lavori di riqualificazione del parco Contessa Casalini, verranno installati gli hot spot del wifi gratuito e su questa linea continueremo a lavorare per aggiungere valore al capoluogo e non solo".

"Gli amministratori - sottolinea Michelini - si sono sempre resi disponibili ad accogliere qualsiasi proposta sollevata dai cittadini, con i commercianti sono stati fatti due incontri per coordinare le proposte per questa estate e cercare di capire come potesse contribuire il comune per il bene di tutti. Chi si aspetta che il comune possa elargire somme per sostenere le attività o per eventi di alto livello non ha ben chiaro come funziona un ente pubblico e in quali condizioni verte il bilancio di Bagni di Lucca. Le poche iniziative del comune come Stagione di Prosa, Rassegna Teatro Scuola e Paese dei Balocchi sono sostenute da finanziamenti di fondazioni e sponsor i mezzi dell'ente sono veramente limitati".

"Gli amministratori di Bagni di Lucca - conclude - devono tenere di conto di tutto il territorio del comune dal fondovalle a tutte le frazioni di montagna che vivono realtà ben più disagiate rispetto ad altre".