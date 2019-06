Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Bugie e marce indietro, amministrazione in completo stato confusionale"

mercoledì, 12 giugno 2019, 08:38

Il gruppo di minoranza Progetto Rinascimento, composto dai due consiglieri Massimo Betti (capogruppo) e Giulia Mariani, torna ad attaccare l'amministrazione comunale accusandola di strumentalizzare un ente benefico come la Croce Rossa.



"Ancora bugie e marce indietro da questa amministrazione in completo stato confusionale ed in cui ognuno va per la sua strada - esordisce -. Dispiace che venga però strumentalizzato anche un ente benefico e storico come la Croce Rossa".



"Questa - incalza il gruppo -, una volta saputa la votazione in consiglio comunale del pagamento del suolo pubblico, ha semplicemente spostato la sede della festa di Ponte a Serraglio. Bastava che l'amministrazione si limitasse a un diplomatico silenzio, vista la correttezza dei vertici della Cri che non sono entrati nel merito. Ma a chi amministra dà noia ogni folata di Facebook che non li osanni".



"Dopo che tutte le associazioni si sono ribellate - ha attaccato il gruppo -, ecco l'ennesima marcia indietro con scarico delle responsabilità su tecnici comunali. Questo totale sbando e tirare a campare cambiando vento giorno per giorno, scaricando colpe e responsabilità di qua e di là, è un danno continuo per tutto il territorio. Per ogni polemica hanno sempre la scusa pronta, quando è colpa di un tecnico, quando è colpa della ditta di trasporti, quando è colpa di Saturno... Mai in grado di prendere alcuna decisione, mai in grado di fare scelte coraggiose: bravi solo ad aggiornare regolamenti comunali".



"Bagni di Lucca - concludono Betti e Mariani - non ha bisogno di spauriti burocrati, ma di coraggiosi combattenti. Da questo punto di vista il fallimento della giunta Michelini è sotto gli occhi di tutti e non ci stupiremmo se a breve qualcuno rassegnasse le proprie dimissioni..."