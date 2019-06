Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Concorso Base, disagi per chiusura ufficio"

giovedì, 20 giugno 2019, 08:58

Il gruppo di minoranza del comune di Bagni di Lucca, "Progetto Rinascimento", interviene in merito alla scadenza delle presentazioni delle domande per il concorso indetto per la società Base srl.



"Con grande piacere - esordisce il gruppo - apprendiamo dalla giunta Michelini, attraverso i canali ufficiali e non della Bagni di Lucca servizi srl, che la stessa società ha indetto un concorso per l’individuazione di operativi a tempo determinato e indeterminato, dal momento che la precedente graduatoria era scaduta lo scorso 31/12/2018".

"Il termine ultimo per le presentazioni delle domande - spiega - è stato concordato come riportato dal bando al 21 giugno 2019 alle ore 12:00. La cosa che ci rende alquanto perplessi e che veniamo a leggere adesso, alla viglia della scadenza delle presentazioni delle domande, è che l’ufficio preposto per gli utenti e cittadinanza sarà chiuso per ben tre giorni di seguito (per motivi organizzativi) e che quindi si potranno causare dei disagi e dei ritardi nelle risposte alle telefonate di segnalazione della cittadinanza".

"Non abbiamo ben chiara la chiusura di tal ufficio - afferma il gruppo di minoranza - ma ci auguriamo di certo che non sia causata dall’organizzazione del concorso o dalle ferie del personale, che giustamente devono essere fatte, perché per entrambe le ipotesi il servizio infoline di segnalazione ed informazione deve essere garantito sempre in qualsiasi periodo dell’anno, altrimenti anche queste possiamo elencarla come una carenza che nella precedente gestione non si è mai verificata anche durante il periodo di ferie. Una linea telefonica bilingue (italiano-inglese) sempre attiva dalle 8:00 alle 17:00 dal lunedì al sabato (cosa che adesso come si può leggere dal sito è stata drasticamente ridotta) come non ricordare anche l’apertura domenicale dalla prima domenica del mese di maggio all’ultima del mese di settembre".

"Siamo contenti inoltre del nuovo concorso - conclude -: allora contro le Cassandre che hanno fatto terrorismo alla nascita di Base srl, la società funziona e dà risultati. E non per il cambio rancoroso dell’amministratore visti i disservizi nati ora. Notiamo con piacere che il bando di assunzione tanto contestato all’epoca dalla opposizione, oggi maggioranza, copia fedelmente il bando concepito dal vituperato ingegner Vitiello, vero motore insieme alla passata amministrazione che l’ha avviata con coraggio e determinazione, dei successi di Base".