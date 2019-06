Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento: "Forse è il caso che chi ricopre certe deleghe si dimetta"

lunedì, 24 giugno 2019, 18:33

Il gruppo di opposizione "Progetto Rinascimento", composto dai consiglieri Massimo betti e Giulia Mariani, dice la sua in seguito a quanto affermato dalla giunta Michelini in risposta alle ultime polemiche sottolineate dai commercianti della Villa.



"Oggi - attacca il gruppo - abbiamo la prova che il sindaco vive su un altro pianeta! Non solo non vengono ascoltate le opposizioni, ma oggi vengono presi di mira pure i cittadini, persone che hanno investito sul territorio e giustamente si preoccupano di quanto sta accadendo! Ormai sono la metafora vivente del tizio in senso contrario sull’autostrada che urla verso tutti gli altri che vanno in direzione giusta".



"Sindaco Michelini e assessori vari - concludono i consiglieri -, invece di chiudervi in ufficio facendo più i burocrati che gli amministratori, fate un giro nei paesi, parlate con attività produttive, nei negozi con i commercianti! Considerando che il commercio è stato pressoché azzerato, il turismo pure, gli investitori considerati zero, concorso terme e piscine sempre in alto mare, forse non è il caso che chi ricopre certe deleghe si dimetta?"