Bagni di Lucca



Sbalza fuori dall'auto dopo essersi ribaltato: grave un giovane

lunedì, 24 giugno 2019, 23:45

di andrea cosimini

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe fatto tutto da sé. Percorrendo la via di Lima, poco dopo lo stadio di Fornoli, avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria auto, per cause ancora tutte da accertare, e si sarebbe ribaltato con il mezzo sbalzando fuori dall'abitacolo.



La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 22.18. I sanitari, una volta giunti sul posto con un mezzo della Misericordia di Borgo a Mozzano (con medico all'interno), hanno trovato il ragazzo a terra, sulla strada, privo di coscienza e con il respiro, autonomo, ma affannoso. Dopo aver appurato le sue condizioni, il paziente, sul quale è stato riscontrato un politrauma, è stato trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Luca di Lucca. A preoccupare gli operatori sarebbe stato soprattutto il trauma cranico riportato dall'automobilista.