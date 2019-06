Bagni di Lucca



Successo per la Safe Night di Aci Lucca al Seven Apples

venerdì, 14 giugno 2019, 14:09

Si può trascorrere una serata piacevole e divertente anche senza alcool, in discoteca. È questo il messaggio che Aci Lucca ha voluto rivolgere ai propri soci, specie quelli più giovani, che ieri sera (giovedì 13 giugno) sono intervenuti alla Safe Night svoltasi al Seven Apples di Marina di Pietrasanta. Una serata rigorosamente analcolica dedicata soprattutto ai neo patentati e a quei ragazzi che hanno intrapreso o stanno per intraprendere il percorso per la patente.

Una serata voluta anche per festeggiare l'importante traguardo dei 20mila soci che Aci Lucca ha saputo raggiungere negli ultimi mesi grazie a un grande lavoro di sensibilizzazione con un linguaggio rivolto anche ai più giovani. Tra coloro che hanno preso la tessera Aci nell'ultimo anno, infatti, ben 600 sono Under 25. A loro, ma più in generale a tutti i giovani, Aci Lucca ha voluto dedicare questa serata, offrendo l'ingresso in uno dei locali più rinomati della Versilia e un drink analcolico. Una serata unica nel suo genere a livello nazionale che, visto il successo riscontrato, potrebbe presto essere replicata.

«Aci vuole parlare a tutti - spiegano il presidente e il direttore dell'Aci, Luca Gelli e Luca Sangiorgio -. Anche ai più giovani, a coloro che non hanno una macchina propria ma che magari utilizzano quella dei genitori, a chi si avvicina al mondo delle corse ma anche ai tanti alunni e ragazzi che partecipano alle nostre campagne sulla sicurezza stradale nelle scuole. Il nostro è un ente dinamico che si rinnova ogni giorno con nuove idee e nuove soluzioni. Questa era una serata sperimentale, che ha avuto un buon successo di pubblico, grazie anche alla sensibilità del proprietario del Seven Apples. L'idea, unica nel suo genere nel mondo Aci a livello nazionale, è quella di farne un appuntamento fisso annuale».

Oltre all’Aci, alla serata erano presenti anche le tre atuoscuole che possono vantare il bollino di qualità del progetto Aci Ready2go che propone metodi e servizi innovativi, con un occhio di riguardo per la sicurezza: la scuola guida Lenci di Viareggio, la Maggi di Pietrasanta e l’autoscuola Nadia di Fornoli.